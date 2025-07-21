Скрытые способы заработать на новостройке ещё до сдачи дома

Инвестиции в недвижимость в России: виды, риски и способы получения дохода

3:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда экономика нестабильна, один вопрос остаётся неизменным: куда вложить деньги так, чтобы не прогадать? Ответ, который не теряет актуальности годами — недвижимость. Она умеет не только сохранять накопленное, но и приносить стабильный доход.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акции

Для чего инвестируют в недвижимость

Инвесторы чаще всего ставят перед собой одну из трёх целей:

Пассивный доход. Квартира или коммерческое помещение приносят регулярную прибыль при сдаче в аренду.

Сохранение капитала. Чтобы деньги не "съела" инфляция, их направляют в жильё, офисы или землю.

Спекулятивная выгода. Купил дешевле — продал дороже. Простая формула, особенно с новостройками.

Что стоит учитывать: плюсы и минусы

Преимущества:

Спрос на жильё и офисы стабилен.

Доход поступает даже без активного участия.

Недвижимость — защита от инфляции.

Возможностей для заработка много: аренда, перепродажа, дробление.

Недостатки:

Требуется крупный стартовый капитал.

Доходность растягивается на годы.

Дополнительные расходы: налоги, ремонт, коммуналка.

Какие форматы вложений существуют

Инвестировать можно в:

Жилую недвижимость — самый популярный вариант, особенно среди новичков.

Коммерческую — интересна опытным игрокам, выгоднее сдачи в аренду.

Землю — стоит дешевле, быстро оформляется, не требует затрат на содержание.

Загородные дома — стабильный спрос у горожан, особенно если рядом природа.

Новостройки на этапе котлована — можно сэкономить до 30%.

Парковки и гаражи — доступны, но низкодоходны.

Основные риски

Недвижимость — не безоблачная гавань. Вложение может обернуться неудачей из-за:

Неудачного района.

Заморозки стройки.

Мошенничества.

Амортизации объекта.

Проблемных арендаторов.

Два главных способа заработка

Сдача в аренду:

Долгосрочная аренда — надёжно, но доход небольшой.

Посуточная аренда — высокая прибыль, но нужны силы и время.

Сдача загородного дома — актуально на праздники.

Гаражи и парковки — начальный шаг без больших затрат.

Перепродажа:

Новостройки — экономия на старте, прибыль на выходе.

Земля — минимум усилий.

Ремонт "убитых" квартир — высокая маржинальность.

Как увеличить доходность

Делите большие квартиры на студии.

Делайте перепланировки и достройки.

Переводите жильё в нежилой фонд.

Вкладывайтесь в качественный ремонт — он способен увеличить цену в 2 раза.

Вывод

Недвижимость — это надёжный и понятный инструмент, особенно если подойти с умом. Грамотный анализ, расчёты и немного терпения помогут сделать инвестиции действительно прибыльными.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.