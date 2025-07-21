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Скрытые способы заработать на новостройке ещё до сдачи дома

Инвестиции в недвижимость в России: виды, риски и способы получения дохода
3:02
Недвижимость

Когда экономика нестабильна, один вопрос остаётся неизменным: куда вложить деньги так, чтобы не прогадать? Ответ, который не теряет актуальности годами — недвижимость. Она умеет не только сохранять накопленное, но и приносить стабильный доход.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акции

Для чего инвестируют в недвижимость

Инвесторы чаще всего ставят перед собой одну из трёх целей:

  • Пассивный доход. Квартира или коммерческое помещение приносят регулярную прибыль при сдаче в аренду.
  • Сохранение капитала. Чтобы деньги не "съела" инфляция, их направляют в жильё, офисы или землю.
  • Спекулятивная выгода. Купил дешевле — продал дороже. Простая формула, особенно с новостройками.

Что стоит учитывать: плюсы и минусы

Преимущества:

  • Спрос на жильё и офисы стабилен.
  • Доход поступает даже без активного участия.
  • Недвижимость — защита от инфляции.

Возможностей для заработка много: аренда, перепродажа, дробление.

Недостатки:

  • Требуется крупный стартовый капитал.
  • Доходность растягивается на годы.
  • Дополнительные расходы: налоги, ремонт, коммуналка.

Какие форматы вложений существуют

Инвестировать можно в:

Жилую недвижимость — самый популярный вариант, особенно среди новичков.
Коммерческую — интересна опытным игрокам, выгоднее сдачи в аренду.
Землю — стоит дешевле, быстро оформляется, не требует затрат на содержание.
Загородные дома — стабильный спрос у горожан, особенно если рядом природа.
Новостройки на этапе котлована — можно сэкономить до 30%.
Парковки и гаражи — доступны, но низкодоходны.

Основные риски

Недвижимость — не безоблачная гавань. Вложение может обернуться неудачей из-за:

  • Неудачного района.
  • Заморозки стройки.
  • Мошенничества.
  • Амортизации объекта.
  • Проблемных арендаторов.

Два главных способа заработка

Сдача в аренду:

  • Долгосрочная аренда — надёжно, но доход небольшой.
  • Посуточная аренда — высокая прибыль, но нужны силы и время.
  • Сдача загородного дома — актуально на праздники.
  • Гаражи и парковки — начальный шаг без больших затрат.

Перепродажа:

  • Новостройки — экономия на старте, прибыль на выходе.
  • Земля — минимум усилий.
  • Ремонт "убитых" квартир — высокая маржинальность.

Как увеличить доходность

  • Делите большие квартиры на студии.
  • Делайте перепланировки и достройки.
  • Переводите жильё в нежилой фонд.
  • Вкладывайтесь в качественный ремонт — он способен увеличить цену в 2 раза.

Вывод

Недвижимость — это надёжный и понятный инструмент, особенно если подойти с умом. Грамотный анализ, расчёты и немного терпения помогут сделать инвестиции действительно прибыльными.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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