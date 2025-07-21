Как покупка квартиры в браке может обернуться неожиданным поворотом

Вы уверены, что знаете, на кого оформлена ваша квартира? А если случится развод — кто останется с жильём? Эти вопросы не кажутся актуальными до тех пор, пока не становится слишком поздно.
Сегодня многие семьи решают жилищный вопрос на раннем этапе, используя маткапитал и семейную ипотеку. Но оформление квартиры в браке — не такая простая формальность, как кажется.
При покупке квартиры в браке возможны варианты:
Если используется маткапитал, жильё обязательно оформляется в долевую собственность всех членов семьи, включая детей.
Для продажи, ипотеки или дарения квартиры, купленной в браке, потребуется нотариально заверенное согласие второго супруга. Без него сделку можно оспорить в суде.
Чтобы оформить такое согласие, нужно:
На вторичном рынке возможны подводные камни: арест, неучтённые наследники, оспаривание сделки. Чтобы обезопасить себя, можно воспользоваться услугой "Сделка за свои средства" от Домклик — она гарантирует компенсацию до 25 млн рублей (или до 50 млн для премиум-клиентов).
Что входит в услугу:
Даже если квартира записана на одного, в браке она считается совместно нажитой. Исключения — при наличии брачного договора или оформления до свадьбы.
Документы на право собственности подаются в Росреестр, через неделю вы получаете выписку ЕГРН — официальный документ, подтверждающий право.
Если изначально жильё оформлено на одного, можно подать заявление в МФЦ или через Госуслуги на регистрацию совместной собственности. Нужны:
Важно: регистрация доступна онлайн только при наличии электронной подписи.
Без брачного договора имущество делится пополам. Но не буквально: обычно квартира достаётся одному, а второй получает компенсацию. Иногда проще продать жильё и поделить деньги.
При ипотеке возможны два пути:
Даже жильё, полученное до брака, может стать совместным, если за него платили оба или был серьёзный ремонт.
Брачный договор помогает заранее определить, кому что принадлежит. Его можно оформить и в браке, главное — обратиться к профессионалу и заверить у нотариуса.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.