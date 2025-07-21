Как покупка квартиры в браке может обернуться неожиданным поворотом

Как оформить квартиру в браке: рекомендации юристов по совместной собственности

3:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы уверены, что знаете, на кого оформлена ваша квартира? А если случится развод — кто останется с жильём? Эти вопросы не кажутся актуальными до тех пор, пока не становится слишком поздно.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Семья на кухне

Сегодня многие семьи решают жилищный вопрос на раннем этапе, используя маткапитал и семейную ипотеку. Но оформление квартиры в браке — не такая простая формальность, как кажется.

Какие есть виды собственности у супругов

При покупке квартиры в браке возможны варианты:

Совместная собственность — жильё принадлежит обоим, но доли не выделены.

Долевая собственность — каждому супругу принадлежит чётко определённая часть.

Оформление на одного — по документам собственник один, но при разводе делится пополам.

Если используется маткапитал, жильё обязательно оформляется в долевую собственность всех членов семьи, включая детей.

Когда без согласия супруга не обойтись

Для продажи, ипотеки или дарения квартиры, купленной в браке, потребуется нотариально заверенное согласие второго супруга. Без него сделку можно оспорить в суде.

Чтобы оформить такое согласие, нужно:

Составить письменный документ с данными супругов и сутью сделки.

Заверить его у нотариуса.

Подать вместе с остальными документами в Росреестр.

Как безопасно оформить покупку

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Оформление на одного из супругов: плюсы и нюансы

Даже если квартира записана на одного, в браке она считается совместно нажитой. Исключения — при наличии брачного договора или оформления до свадьбы.

Документы на право собственности подаются в Росреестр, через неделю вы получаете выписку ЕГРН — официальный документ, подтверждающий право.

Как оформить квартиру в совместную собственность после покупки

Если изначально жильё оформлено на одного, можно подать заявление в МФЦ или через Госуслуги на регистрацию совместной собственности. Нужны:

Паспорта.

Свидетельство о браке.

Документы на квартиру.

Важно: регистрация доступна онлайн только при наличии электронной подписи.

Что делать при разводе

Без брачного договора имущество делится пополам. Но не буквально: обычно квартира достаётся одному, а второй получает компенсацию. Иногда проще продать жильё и поделить деньги.

При ипотеке возможны два пути:

Вывод созаёмщика — переоформление кредита и жилья на одного.

Продажа с погашением долга — остаток делится.

Даже жильё, полученное до брака, может стать совместным, если за него платили оба или был серьёзный ремонт.

Главное — документальная защита

Брачный договор помогает заранее определить, кому что принадлежит. Его можно оформить и в браке, главное — обратиться к профессионалу и заверить у нотариуса.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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