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Как покупка квартиры в браке может обернуться неожиданным поворотом

Как оформить квартиру в браке: рекомендации юристов по совместной собственности
3:31
Недвижимость

Вы уверены, что знаете, на кого оформлена ваша квартира? А если случится развод — кто останется с жильём? Эти вопросы не кажутся актуальными до тех пор, пока не становится слишком поздно.

Семья на кухне
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Семья на кухне

Сегодня многие семьи решают жилищный вопрос на раннем этапе, используя маткапитал и семейную ипотеку. Но оформление квартиры в браке — не такая простая формальность, как кажется.

Какие есть виды собственности у супругов

При покупке квартиры в браке возможны варианты:

  • Совместная собственность — жильё принадлежит обоим, но доли не выделены.
  • Долевая собственность — каждому супругу принадлежит чётко определённая часть.
  • Оформление на одного — по документам собственник один, но при разводе делится пополам.

Если используется маткапитал, жильё обязательно оформляется в долевую собственность всех членов семьи, включая детей.

Когда без согласия супруга не обойтись

Для продажи, ипотеки или дарения квартиры, купленной в браке, потребуется нотариально заверенное согласие второго супруга. Без него сделку можно оспорить в суде.

Чтобы оформить такое согласие, нужно:

  • Составить письменный документ с данными супругов и сутью сделки.
  • Заверить его у нотариуса.
  • Подать вместе с остальными документами в Росреестр.

Как безопасно оформить покупку

На вторичном рынке возможны подводные камни: арест, неучтённые наследники, оспаривание сделки. Чтобы обезопасить себя, можно воспользоваться услугой "Сделка за свои средства" от Домклик — она гарантирует компенсацию до 25 млн рублей (или до 50 млн для премиум-клиентов).

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Оформление на одного из супругов: плюсы и нюансы

Даже если квартира записана на одного, в браке она считается совместно нажитой. Исключения — при наличии брачного договора или оформления до свадьбы.

Документы на право собственности подаются в Росреестр, через неделю вы получаете выписку ЕГРН — официальный документ, подтверждающий право.

Как оформить квартиру в совместную собственность после покупки

Если изначально жильё оформлено на одного, можно подать заявление в МФЦ или через Госуслуги на регистрацию совместной собственности. Нужны:

  • Паспорта.
  • Свидетельство о браке.
  • Документы на квартиру.

Важно: регистрация доступна онлайн только при наличии электронной подписи.

Что делать при разводе

Без брачного договора имущество делится пополам. Но не буквально: обычно квартира достаётся одному, а второй получает компенсацию. Иногда проще продать жильё и поделить деньги.

При ипотеке возможны два пути:

  • Вывод созаёмщика — переоформление кредита и жилья на одного.
  • Продажа с погашением долга — остаток делится.

Даже жильё, полученное до брака, может стать совместным, если за него платили оба или был серьёзный ремонт.

Главное — документальная защита

Брачный договор помогает заранее определить, кому что принадлежит. Его можно оформить и в браке, главное — обратиться к профессионалу и заверить у нотариуса.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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