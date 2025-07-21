Доля в квартире доставляет хлопот? Вот как от неё избавиться

Что делать с долей в квартире: порядок дарения и продажи по закону

Собственность в долях — это не всегда удобство. Порой она превращается в обременение: нужно платить налоги, участвовать в оплате коммуналки, даже если не живёшь в квартире. Рассказываем, как грамотно отказаться от доли в недвижимости — в зависимости от ситуации.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

Что такое долевая собственность

Когда квартира принадлежит сразу нескольким людям, каждый из них владеет определённой долей. И это значит не только права, но и обязанности: платить налоги, содержать имущество, оплачивать ЖКУ — всё пропорционально размеру доли (ст. 249 ГК РФ).

Как доля появляется

Чаще всего — в следующих ситуациях:

Наследование квартиры несколькими родственниками.

Приватизация, в которой участвовали члены семьи.

Покупка недвижимости в браке.

Совместное приобретение с другими людьми.

Продажа квартиры по долям.

Если доли не установлены, они считаются равными.

Когда можно отказаться от доли

По закону — в любой момент (ст. 236 ГК РФ). Но до тех пор, пока имущество не перешло другому, вы остаетесь ответственным: налоги и коммуналка — ваша забота.

Отказ может быть:

До оформления собственности.

В пользу конкретного лица.

Без указания получателя (в таком случае доля делится между остальными).

Отказ при приватизации

Не хотите участвовать? Можно отказаться от приватизации — тогда доля будет распределена между другими. Подать отказ можно вместе с основным заявлением через МФЦ или профильный орган.

Если в квартире зарегистрированы дети — они обязаны участвовать в приватизации. Исключение — наличие разрешения органов опеки.

Отказ от наследства

Любой наследник может отказаться от своей доли, даже если уже подал заявление на принятие. Отказ возможен:

В пользу другого наследника.

Без указания получателя (доля делится между остальными).

Заявление подаётся нотариусу в течение 6 месяцев. Помните: такой отказ окончателен. Частично отказаться нельзя — только от всего наследства по конкретному основанию.

Когда отказаться нельзя

Есть ограничения:

В пользу постороннего.

С условиями.

Если наследуется обязательная доля.

Когда имущество полностью завещано.

Что делать, если доля уже в собственности

Придётся распоряжаться ей: продать или подарить. Но тут — свои нюансы.

Продажа доли. Первым делом — предложить купить другим собственникам (ст. 250 ГК РФ). Если они откажутся — можно продавать постороннему.

Важно зафиксировать факт предложения: телеграмма, заказное письмо, уведомление через нотариуса.

Дарение доли. Оформляется нотариально, обязательно регистрируется в Росреестре. Получатель должен дать согласие. Уведомлять других собственников не нужно.

Есть ограничение: нельзя дарить, если после этого у кого-то доля окажется менее 6 кв. м. Близкие родственники налог не платят, остальные — 13 % от кадастровой стоимости.

Уточнения

Приватиза́ция (от лат. privatus - частный) — процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частную. Обратный процесс называется национализацией.



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