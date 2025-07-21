Доля в квартире доставляет хлопот? Вот как от неё избавиться

Собственность в долях — это не всегда удобство. Порой она превращается в обременение: нужно платить налоги, участвовать в оплате коммуналки, даже если не живёшь в квартире. Рассказываем, как грамотно отказаться от доли в недвижимости — в зависимости от ситуации.
Когда квартира принадлежит сразу нескольким людям, каждый из них владеет определённой долей. И это значит не только права, но и обязанности: платить налоги, содержать имущество, оплачивать ЖКУ — всё пропорционально размеру доли (ст. 249 ГК РФ).
Чаще всего — в следующих ситуациях:
По закону — в любой момент (ст. 236 ГК РФ). Но до тех пор, пока имущество не перешло другому, вы остаетесь ответственным: налоги и коммуналка — ваша забота.
Отказ может быть:
Не хотите участвовать? Можно отказаться от приватизации — тогда доля будет распределена между другими. Подать отказ можно вместе с основным заявлением через МФЦ или профильный орган.
Если в квартире зарегистрированы дети — они обязаны участвовать в приватизации. Исключение — наличие разрешения органов опеки.
Любой наследник может отказаться от своей доли, даже если уже подал заявление на принятие. Отказ возможен:
Заявление подаётся нотариусу в течение 6 месяцев. Помните: такой отказ окончателен. Частично отказаться нельзя — только от всего наследства по конкретному основанию.
Есть ограничения:
Придётся распоряжаться ей: продать или подарить. Но тут — свои нюансы.
Важно зафиксировать факт предложения: телеграмма, заказное письмо, уведомление через нотариуса.
Есть ограничение: нельзя дарить, если после этого у кого-то доля окажется менее 6 кв. м. Близкие родственники налог не платят, остальные — 13 % от кадастровой стоимости.
Приватиза́ция (от лат. privatus - частный) — процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частную. Обратный процесс называется национализацией.
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