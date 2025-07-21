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Доля в квартире доставляет хлопот? Вот как от неё избавиться

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Недвижимость

Собственность в долях — это не всегда удобство. Порой она превращается в обременение: нужно платить налоги, участвовать в оплате коммуналки, даже если не живёшь в квартире. Рассказываем, как грамотно отказаться от доли в недвижимости — в зависимости от ситуации.

Женщина в белой блузке подписывает документы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в белой блузке подписывает документы

Что такое долевая собственность

Когда квартира принадлежит сразу нескольким людям, каждый из них владеет определённой долей. И это значит не только права, но и обязанности: платить налоги, содержать имущество, оплачивать ЖКУ — всё пропорционально размеру доли (ст. 249 ГК РФ).

Как доля появляется

Чаще всего — в следующих ситуациях:

  • Наследование квартиры несколькими родственниками.
  • Приватизация, в которой участвовали члены семьи.
  • Покупка недвижимости в браке.
  • Совместное приобретение с другими людьми.
  • Продажа квартиры по долям.
  • Если доли не установлены, они считаются равными.

Когда можно отказаться от доли

По закону — в любой момент (ст. 236 ГК РФ). Но до тех пор, пока имущество не перешло другому, вы остаетесь ответственным: налоги и коммуналка — ваша забота.

Отказ может быть:

  • До оформления собственности.
  • В пользу конкретного лица.
  • Без указания получателя (в таком случае доля делится между остальными).

Отказ при приватизации

Не хотите участвовать? Можно отказаться от приватизации — тогда доля будет распределена между другими. Подать отказ можно вместе с основным заявлением через МФЦ или профильный орган.

Если в квартире зарегистрированы дети — они обязаны участвовать в приватизации. Исключение — наличие разрешения органов опеки.

Отказ от наследства

Любой наследник может отказаться от своей доли, даже если уже подал заявление на принятие. Отказ возможен:

  • В пользу другого наследника.
  • Без указания получателя (доля делится между остальными).

Заявление подаётся нотариусу в течение 6 месяцев. Помните: такой отказ окончателен. Частично отказаться нельзя — только от всего наследства по конкретному основанию.

Когда отказаться нельзя

Есть ограничения:

  • В пользу постороннего.
  • С условиями.
  • Если наследуется обязательная доля.
  • Когда имущество полностью завещано.

Что делать, если доля уже в собственности

Придётся распоряжаться ей: продать или подарить. Но тут — свои нюансы.

  • Продажа доли. Первым делом — предложить купить другим собственникам (ст. 250 ГК РФ). Если они откажутся — можно продавать постороннему.

Важно зафиксировать факт предложения: телеграмма, заказное письмо, уведомление через нотариуса.

  • Дарение доли. Оформляется нотариально, обязательно регистрируется в Росреестре. Получатель должен дать согласие. Уведомлять других собственников не нужно.

Есть ограничение: нельзя дарить, если после этого у кого-то доля окажется менее 6 кв. м. Близкие родственники налог не платят, остальные — 13 % от кадастровой стоимости.

Уточнения

Приватиза́ция (от лат. privatus - частный) — процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частную. Обратный процесс называется национализацией.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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