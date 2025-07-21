Дом мечты без лишней переплаты — но вы к такому не готовы

Когда покупка дома выгоднее строительства — оценка затрат, сроков и скрытых расходов

2:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда появляется мечта о собственном доме, первым делом возникает дилемма: построить его самому или купить готовый? На первый взгляд, всё просто, но на деле — не совсем.

Фото: commons.wikimedia.org by Reshinna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ DSC04288 2024 Новая Ладога, проспект Карла Маркса, 50А, Одноэтажный жилой дом

Покупка готового дома: удобно, но есть нюансы

Готовый дом можно приобрести как у застройщика, так и у частного владельца. В случае с частником плюсов больше: вы сразу знаете уровень коммунальных платежей, состояние инженерных систем, качество изоляции и даже то, как обустроен участок.

Но не стоит питать иллюзий. Даже если дом строился "для себя", это не гарантирует, что технологии соблюдались. В постройках старше 10 лет часто приходится менять всё: от электрики и водопровода до котлов и насосов. А за красивой отделкой могут скрываться ошибки строительства.

Новостройки от застройщика: соблазн дешевизны

Многие застройщики предлагают дома без внутренней отделки и с минимальной инженерной подготовкой. Зачастую это делается в попытке снизить себестоимость — и именно здесь кроется риск: выбор дешёвых материалов и нарушение технологий. Осмотр дома перед покупкой — обязательный шаг, вне зависимости от продавца.

Кстати, после 6 лет эксплуатации стоимость дома обычно снижается. Это отличный шанс купить неплохой вариант по привлекательной цене.

Строить самому: риск, свобода и ответственность

Самостоятельная стройка — одновременно простой и сложный путь. Просто потому, что вы выбираете проект, материалы и исполнителей. Сложно — потому что без строительных знаний легко упустить важное.

Можно нанять подрядчика или всё держать под контролем: закупки, качество работ, этапы. Приятный бонус — дом будет полностью под ваши потребности, с индивидуальной планировкой.

Но готовьтесь: быстро заселиться не получится. Проектирование — до полугода, строительство — минимум год (или 2-5 месяцев для каркасников). И не забывайте про рост цен на материалы во время стройки.

Так что же выгоднее

Готовый дом может стоить на 20-30% дороже строительства. Но если заказчик хочет максимум качества, самострой может обойтись значительно дороже. В среднем — паритет. И в итоге выбор зависит от того, с какими сложностями вы готовы мириться: строительными — или связанными с поиском идеального дома.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.