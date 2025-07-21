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Торг, который срабатывает: как получить скидку на квартиру без давления

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2:22
Недвижимость

Скидку дают не тем, кто громко торгуется, а тем, кто умеет вести диалог. Звучит просто, но в реальности многие совершают одни и те же ошибки.

Двое бизнесменов жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двое бизнесменов жмут руки

Никогда не начинайте с торга

Показывая заинтересованность с порога, вы теряете возможность повлиять на цену. Дайте продавцу понять: вы человек серьёзный и рассматриваете квартиру вдумчиво, без лишних эмоций.

Исследуйте рынок заранее

Перед встречей с продавцом изучите предложения в районе, позвоните в агентства, сравните цены. Это позволит говорить уверенно и с аргументами.

Не будьте навязчивы

Общайтесь вежливо, по имени. Сделайте комплимент: похвалите планировку, интерьер, уют. Это располагает и создаёт доверие.

Скрывайте эмоции

Даже если вы в восторге от квартиры — не показывайте этого. Видя вашу заинтересованность, продавец может решить: снижать цену не имеет смысла.

Не бойтесь уйти

Покажите, что вы не держитесь за этот вариант — в ваших руках деньги, а это ресурс, который продавец хочет получить.

Стартуйте с заниженной суммы

Озвучьте цену ниже желаемой. Продавец почти наверняка начнёт торг, и вы придёте к компромиссу, устраивающему вас.

Возьмите с собой союзника

Жена, брат, друг — третье мнение часто действует убедительно. Пусть "сопровождающий" усомнится в цене или состоянии квартиры. Это поможет сбить цену.

Ищите минусы, но аккуратно

Сначала отметьте достоинства: район, светлые комнаты, удобная планировка. Затем мягко укажите на недостатки — отсутствие балкона, вид на проезжую часть, старая сантехника. Главное — деликатность: человек мог прожить здесь долгие годы.

Осматривайте не один раз

Покажите, что вы не отчаянный покупатель, а сравниваете несколько объектов. Повторный визит даст сигнал: вы настроены серьёзно, но выбор у вас есть.

Упомяните конкурентов

Если есть подходящий вариант по лучшей цене — скажите об этом. Конкуренция работает на вас.

Предложите задаток

Скажите, что готовы внести деньги сразу после договорённости по цене. Это покажет решимость и может склонить продавца к уступке.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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