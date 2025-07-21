Почему нельзя сразу подписывать акт приёма квартиры — ловушка для дольщика

Что проверяют при приёмке квартиры в новостройке по данным экспертов по недвижимости

4:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Получить ключи — ещё не значит стать хозяином по-настоящему. Подписание акта приёма-передачи — это финальная точка в сделке, но вовсе не формальность. Что именно нужно знать и как не упустить важные детали — рассказываем.

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Что такое приемка квартиры

Это официальная процедура, с которой начинается ваша жизнь в новом доме. Она включает осмотр, фиксацию недостатков и подписание документов. И только после этого — вручение ключей.

Что взять с собой на осмотр

Чек-лист необходимых вещей:

Паспорт и договор.

План квартиры, ручки, бумага.

Малярный скотч и мел — для маркировки дефектов.

Тестер напряжения или зарядка.

Лампочка и свеча — для проверки вентиляции и электричества.

Фонарик, рулетка, уровень.

Сменная одежда и обувь — по желанию.

Профессиональные приёмщики используют ещё больше инструментов, но и этот минимум позволит выявить множество проблем.

Как проводить осмотр: от дверей до канализации

Документы: начните с бумаг. Помимо акта, у вас на руках должны быть технический и кадастровый паспорта, гарантийные документы на счётчики.

Входная дверь: не должна заедать, замки — работать, ручка — не болтаться. Если установлен звонок — проверяйте его.

Стены, полы, потолок: с уровнем в руках ищите отклонения. Стены — не более 15 мм по вертикали, полы и потолки — до 20 мм. Окна не должны продуваться — это можно проверить свечой или листком бумаги.

Отделка: чем ближе к "под ключ", тем больше проверок. Ровность ламината, качество обоев, состояние межкомнатных дверей и сантехники — всё важно.

Вентиляция: откройте окно, закройте входную дверь, поднесите пламя — оно должно втягиваться внутрь шахты.

Электрика: нажмите кнопку "Тест" на щитке. Если автомат отключился — есть напряжение. Есть тестер — проверьте розетки.

Вода и канализация: проверьте наличие воды, сверьте показания и номера счётчиков. Осмотрите трубы на предмет подтёков и наличие заглушек.

Подписывать или нет

Акт приёма-передачи можно не подписывать, если есть существенные недостатки, мешающие проживанию. Их должен зафиксировать специалист из реестра строителей. В иных случаях — подписывайте, но обязательно указывайте все выявленные дефекты.

Застройщик обязан устранить проблемы в течение 60 дней. Если вы не примете квартиру — он вправе подписать акт в одностороннем порядке через месяц после даты передачи.

Внимание к документам

Перед подписанием акта осмотра (дефектовки) проверьте полномочия менеджера. В доверенности должно быть указано право подписывать от имени застройщика.

Важно: если в акт включена фраза "не имею претензий по срокам передачи", а сроки были нарушены — требуйте её удалить, иначе неустойку взыскать будет сложнее.

А если недостатки проявились позже

С сентября 2024 года гарантия на конструктивные элементы — 3 года. Обнаружили дефект — пишите претензию. Если застройщик адекватный — всё исправят. Если нет — придётся настаивать. Закон на вашей стороне.

А можно потребовать деньги

Да. Закон позволяет не только требовать устранения дефектов, но и компенсацию за понесённые расходы либо уменьшение стоимости договора.

Один подписывает, другой не может прийти

Если квартира куплена в браке, а вторая половина отсутствует, — достаточно доверенности. Подойдёт даже та, что оформлялась на покупку. Но лучше, чтобы собственник видел, что принимает.

А дальше

После подписания актов и получения ключей оформляйте право собственности. Но это уже другая история.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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