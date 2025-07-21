Почему нельзя сразу подписывать акт приёма квартиры — ловушка для дольщика

Получить ключи — ещё не значит стать хозяином по-настоящему. Подписание акта приёма-передачи — это финальная точка в сделке, но вовсе не формальность. Что именно нужно знать и как не упустить важные детали — рассказываем.
Это официальная процедура, с которой начинается ваша жизнь в новом доме. Она включает осмотр, фиксацию недостатков и подписание документов. И только после этого — вручение ключей.
Чек-лист необходимых вещей:
Профессиональные приёмщики используют ещё больше инструментов, но и этот минимум позволит выявить множество проблем.
Акт приёма-передачи можно не подписывать, если есть существенные недостатки, мешающие проживанию. Их должен зафиксировать специалист из реестра строителей. В иных случаях — подписывайте, но обязательно указывайте все выявленные дефекты.
Застройщик обязан устранить проблемы в течение 60 дней. Если вы не примете квартиру — он вправе подписать акт в одностороннем порядке через месяц после даты передачи.
Перед подписанием акта осмотра (дефектовки) проверьте полномочия менеджера. В доверенности должно быть указано право подписывать от имени застройщика.
Важно: если в акт включена фраза "не имею претензий по срокам передачи", а сроки были нарушены — требуйте её удалить, иначе неустойку взыскать будет сложнее.
С сентября 2024 года гарантия на конструктивные элементы — 3 года. Обнаружили дефект — пишите претензию. Если застройщик адекватный — всё исправят. Если нет — придётся настаивать. Закон на вашей стороне.
Да. Закон позволяет не только требовать устранения дефектов, но и компенсацию за понесённые расходы либо уменьшение стоимости договора.
Если квартира куплена в браке, а вторая половина отсутствует, — достаточно доверенности. Подойдёт даже та, что оформлялась на покупку. Но лучше, чтобы собственник видел, что принимает.
После подписания актов и получения ключей оформляйте право собственности. Но это уже другая история.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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