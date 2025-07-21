Цветы без земли: три комнатных цветка, которые не нужно поливать

Комнатные растения, которые не нужно сажать в землю: достаточно воды и света

Хотите добавить зелени в интерьер, но нет ни опыта, ни времени на сложный уход? У нас хорошие новости: некоторые растения отлично себя чувствуют не в почве, а просто в воде. Они не требуют ни специального субстрата, ни сложного ухода — только подходящую ёмкость, немного света и ваше минимальное внимание.

Фото: commons.wikimedia.org by George W. Bush Presidential Center, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кот

Такой способ озеленения дома становится всё популярнее: он экологичен, визуально лёгкий и практически не оставляет шансов для ошибок.

1. Африканская фиалка (Saintpaulia)

Яркие, компактные цветки африканской фиалки легко узнаваемы. Это растение прекрасно приживается в воде, если не ставить его под прямые солнечные лучи. Достаточно срезать лист с черенком и опустить в стеклянную ёмкость с водой.

Через несколько недель появятся корешки. Растение можно оставить в воде или при желании пересадить в грунт. Чем больше баночка — тем активнее будет расти.

2. Колеус (Coleus)

Колеус ценится за свои декоративные листья с узорами и яркими цветами. Он охотно растёт в воде, если обеспечить рассеянный свет и регулярно менять воду.

Уже через несколько дней появляются первые корни. Главное — не допускать застоя и не ставить ёмкость под палящее солнце.

3. Бегония

Бегонии бывают самых разных видов, и большинство из них легко размножаются в воде. Подходят как листья, так и черенки. Прозрачная банка помогает наблюдать за корнями и вовремя убирать повреждённые.

Главное — разместить растение в тёплом месте с достаточным светом, но без прямых солнечных лучей.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения/



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