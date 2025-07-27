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От сковородки до стиралки: что происходит, когда жареное масло становится капсулой

Натуральные капсулы для стирки из растительного масла: рецепт и преимущества
2:36
Недвижимость

Каждый раз, жаря пирожки или картошку, вы задумывались, куда девать использованное растительное масло? Вместо того чтобы выливать его в раковину (что вредит трубам и экологии), из него можно сделать натуральные капсулы для стирки — дешёвые, экологичные и эффективные.

Сушильная машина
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сушильная машина

Почему это работает

Старинный метод, известный ещё нашим бабушкам, основан на химической реакции между маслом и щёлочью, в результате которой образуется натуральное мыло, пишет meglepetes.hu. Оно:

  • Удаляет жирные пятна
  • Смягчает воду
  • Не содержит синтетических ПАВ
  • Экономит бюджет (1 литр масла = 20-30 стирок)

Как сделать стиральные капсулы

Ингредиенты и инструменты

  • 1 л отработанного растительного масла (процеженного через марлю)
  • 135 г гидроксида натрия (NaOH) — едкая щёлочь
  • 300 мл холодной воды
  • 10-15 капель эфирного масла (лаванда, чайное дерево, лимон)
  • Силиконовые формы (для льда или конфет)
  • Защита: перчатки, очки, маска

Пошаговая инструкция

  1. Растворите щёлочь в воде (осторожно! Выделяется тепло и едкие пары).
  2. Подогрейте масло до 40-50°C.
  3. Смешайте масло и щелочной раствор, медленно помешивая деревянной палочкой.
  4. Доведите до консистенции густой сметаны (30-60 минут).
  5. Добавьте эфирные масла, разлейте по формам.
  6. Сушите 3-4 недели в проветриваемом месте.
  7. Готово! 1 капсула = 1 стирка.

Куда девать излишки масла

Нельзя:

  • Выливать в раковину (засоряет трубы)
  • Выбрасывать в компост (нарушает микрофлору)

Можно:

  • Сдать в пункт приёма отработанного масла (его переработают в биодизель)
  • Использовать для смазки инструментов или изготовления свечей

Преимущества метода

  • Экономия: 1 литр масла = 30 стирок (против 10 магазинных капсул)
  • Экологичность: нет пластиковой упаковки и вредных химикатов
  • Эффективность: справляется с жирными пятнами лучше порошка

Важно

  1. Работайте в проветриваемом помещении
  2. Храните капсулы в сухом месте (впитывают влагу)
  3. Не используйте для шёлка и шерсти (щелочь может повредить)

Этот "бабушкин" метод — отличный способ дать вторую жизнь отработанному маслу, сэкономить деньги и уменьшить вред для природы. Попробуйте — и ваша стирка станет экологичнее!

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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