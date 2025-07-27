От сковородки до стиралки: что происходит, когда жареное масло становится капсулой

Каждый раз, жаря пирожки или картошку, вы задумывались, куда девать использованное растительное масло? Вместо того чтобы выливать его в раковину (что вредит трубам и экологии), из него можно сделать натуральные капсулы для стирки — дешёвые, экологичные и эффективные.
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сушильная машина
Почему это работает
Старинный метод, известный ещё нашим бабушкам, основан на химической реакции между маслом и щёлочью, в результате которой образуется натуральное мыло, пишет meglepetes.hu. Оно:
Удаляет жирные пятна
Смягчает воду
Не содержит синтетических ПАВ
Экономит бюджет (1 литр масла = 20-30 стирок)
Как сделать стиральные капсулы
Ингредиенты и инструменты
1 л отработанного растительного масла (процеженного через марлю)
Экологичность: нет пластиковой упаковки и вредных химикатов
Эффективность: справляется с жирными пятнами лучше порошка
Важно
Работайте в проветриваемом помещении
Храните капсулы в сухом месте (впитывают влагу)
Не используйте для шёлка и шерсти (щелочь может повредить)
Этот "бабушкин" метод — отличный способ дать вторую жизнь отработанному маслу, сэкономить деньги и уменьшить вред для природы. Попробуйте — и ваша стирка станет экологичнее!
Уточнения
Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.