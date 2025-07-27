Полотенца как наждачка? Просто вы сушите их не там и не так
Почему нельзя сушить цветную одежду под прямыми лучами солнца
1:50
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27.07.2025 08:11
Летом сушка белья на свежем воздухе кажется идеальным решением: быстро, экологично и бесплатно. Но если делать это неправильно, можно испортить любимые вещи. Разберёмся, как избежать распространённых ошибок.
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Gäbler, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сушка белья
Когда солнце — враг вашей одежды
Яркое летнее солнце может:
Выбелить цветные вещи — УФ-лучи разрушают красители
Оставить разводы — из-за неравномерного высыхания
Испортить эластичные ткани — резинки и синтетика быстрее изнашиваются
Решение:
Сушите цветные вещи в тени
Выворачивайте одежду наизнанку
Убирайте бельё сразу после высыхания
Когда солнце — ваш помощник
Для белого хлопка и льна ультрафиолет — натуральный отбеливатель!
Он отлично справляется с:
Пятнами от травы
Следами ягод
Жёлтыми разводами на подушках
Как использовать:
Развесьте мокрую вещь на солнце
Расправьте полностью — чтобы не было пятен
Оставьте до полного высыхания
4 важных правила для сушки на улице
Аллергикам — сушите бельё в помещении (пыльца оседает на ткани)
Шёлк и шерсть — только в тени
Джинсы — выверните и повесьте за пояс
Кроссовки — набивайте бумагой, чтобы сохранить форму
Если сушите дома
Нельзя: в подвале или закрытых помещениях — риск плесени, напоминает meglepetes.hu.
Можно:
Возле открытого окна
С включённым вентилятором
Используйте осушитель воздуха
Лайфхак: Добавьте в стирку 1/2 стакана уксуса — это уменьшит жёсткость ткани после сушки в помещении. Уточнения
— устройство (механизм) для сушки чего-либо: сушилка для белья — предмет хозяйственного инвентаря. Сушилка
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру