Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яблоки с медом, орехами и корицей рекомендуют запекать при 180 градусов
В Оверни зафиксированы странные магнитные аномалии у потухшего вулкана
Новый подход в тренировках: один подход эффективен для роста мышц, утверждают ученые
Принципы поведения в Disney World: как избежать неприятных последствий
Некоторые покупные грунты заражены патогенами — риски для рассады высоки
Маргарита Симоньян каждую ночь видит во сне здорового мужа
Госдума успокоила пенсионеров: цифровой рубль — только по желанию
Subaru рассматривает создание компактного электромобиля меньшего размера, чем Solterra
Итальянский деликатес дома: рецепт спагетти с тунцом и лимонным соусом

Полотенца как наждачка? Просто вы сушите их не там и не так

Почему нельзя сушить цветную одежду под прямыми лучами солнца
1:50
Недвижимость

Летом сушка белья на свежем воздухе кажется идеальным решением: быстро, экологично и бесплатно. Но если делать это неправильно, можно испортить любимые вещи. Разберёмся, как избежать распространённых ошибок.

Сушка белья
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Gäbler, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сушка белья

Когда солнце — враг вашей одежды

Яркое летнее солнце может:

  1. Выбелить цветные вещи — УФ-лучи разрушают красители
  2. Оставить разводы — из-за неравномерного высыхания
  3. Испортить эластичные ткани — резинки и синтетика быстрее изнашиваются

Решение:

  • Сушите цветные вещи в тени
  • Выворачивайте одежду наизнанку
  • Убирайте бельё сразу после высыхания

Когда солнце — ваш помощник

Для белого хлопка и льна ультрафиолет — натуральный отбеливатель!

Он отлично справляется с:

  • Пятнами от травы
  • Следами ягод
  • Жёлтыми разводами на подушках

Как использовать:

  1. Развесьте мокрую вещь на солнце
  2. Расправьте полностью — чтобы не было пятен
  3. Оставьте до полного высыхания

4 важных правила для сушки на улице

  • Аллергикам — сушите бельё в помещении (пыльца оседает на ткани)
  • Шёлк и шерсть — только в тени
  • Джинсы — выверните и повесьте за пояс
  • Кроссовки — набивайте бумагой, чтобы сохранить форму

Если сушите дома

Нельзя: в подвале или закрытых помещениях — риск плесени, напоминает meglepetes.hu.

Можно:

  • Возле открытого окна
  • С включённым вентилятором
  • Используйте осушитель воздуха

Лайфхак: Добавьте в стирку 1/2 стакана уксуса — это уменьшит жёсткость ткани после сушки в помещении.

Уточнения

Сушилка — устройство (механизм) для сушки чего-либо: сушилка для белья — предмет хозяйственного инвентаря.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Массаж лица, который разгладит морщины: выберите лучшую технику для молодости и свежести
Эксперт ЦРРП объяснил, почему крупные компании не хотят переезжать из Москвы в регионы
Искусственный интеллект перестал предупреждать об ошибках в медицинских ответах
Чтобы добиться силы, как старые мастера: повторения с паузами — ваш секрет успеха
Авокадо улучшает память: витамин E снижает риск нейродегенеративных заболеваний
Ремонт квартиры: какие отделочные материалы прослужат долгие годы
Зачем садоводы используют песок для идеального газона
Заявление Вайкуле о русском языке вызвало гнев Цыгановой: что произошло
Fitch ухудшил рейтинг Финляндии: рост госдолга, медленный экономический рост
Перелив моторного масла приводит к вспениванию и риску перегрева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.