Полотенца как наждачка? Просто вы сушите их не там и не так

Почему нельзя сушить цветную одежду под прямыми лучами солнца

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Летом сушка белья на свежем воздухе кажется идеальным решением: быстро, экологично и бесплатно. Но если делать это неправильно, можно испортить любимые вещи. Разберёмся, как избежать распространённых ошибок.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Gäbler, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сушка белья

Когда солнце — враг вашей одежды

Яркое летнее солнце может:

Выбелить цветные вещи — УФ-лучи разрушают красители Оставить разводы — из-за неравномерного высыхания Испортить эластичные ткани — резинки и синтетика быстрее изнашиваются

Решение:

Сушите цветные вещи в тени

Выворачивайте одежду наизнанку

Убирайте бельё сразу после высыхания

Когда солнце — ваш помощник

Для белого хлопка и льна ультрафиолет — натуральный отбеливатель!

Он отлично справляется с:

Пятнами от травы

Следами ягод

Жёлтыми разводами на подушках

Как использовать:

Развесьте мокрую вещь на солнце Расправьте полностью — чтобы не было пятен Оставьте до полного высыхания

4 важных правила для сушки на улице

Аллергикам — сушите бельё в помещении (пыльца оседает на ткани)

Шёлк и шерсть — только в тени

Джинсы — выверните и повесьте за пояс

Кроссовки — набивайте бумагой, чтобы сохранить форму

Если сушите дома

Нельзя: в подвале или закрытых помещениях — риск плесени, напоминает meglepetes.hu.

Можно:

Возле открытого окна

С включённым вентилятором

Используйте осушитель воздуха

Лайфхак: Добавьте в стирку 1/2 стакана уксуса — это уменьшит жёсткость ткани после сушки в помещении.

Уточнения

Сушилка — устройство (механизм) для сушки чего-либо: сушилка для белья — предмет хозяйственного инвентаря.





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