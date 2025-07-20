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Вчерашние тренды, которые сегодня ищут миллионы — и это не совпадение

Три интерьерных тренда, которые снова стали популярными: Y2K, бохо, деревенский шик
2:03
Недвижимость

Тренды, которые когда-то украшали наши дома, снова в центре внимания. К 20-летию своего существования платформа Etsy проанализировала культурные веяния последних десятилетий — и выяснила, какие стили стремительно возвращаются в моду.

Дизайн и интерьер гостиной с большим окном
Фото: https://decoriety.com
Дизайн и интерьер гостиной с большим окном

Возвращение деревенского шика

В 2018 году мода на "фермерский стиль" произвела настоящий фурор — более 7,7 миллионов поисков. И сейчас интерес не угасает. За первые три месяца 2025 года запросы на "современный декор фермерского дома" выросли на 3500% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Изысканные детали вроде засушенных букетов, винтажных люстр и сине-белых платьев добавляют популярности "французскому коттеджному стилю", который на Etsy уже искали более 26 000 раз.

Y2K: эффект нулевых

Пик популярности стиля Y2K пришёлся на 2012-2013 годы, когда интерес к нему вырос взрывными темпами. И вот в 2025-м он снова на волне. Количество запросов "декор Y2K" увеличилось более чем на 250%, а неоновые вывески стали самым продаваемым товаром на Etsy за всю историю.
Сувениры поп-культуры, скейтборды, фотоколлажи — всё это снова в моде, и снова ищут миллионы.

Бохо: второй расцвет

Фестиваль, бохо, свобода — с 2010 по 2014 годы запросы на "цветочные венки" выросли на 190%.
Сегодня на Etsy вновь наблюдается бум: популярность "декора бохо-макраме" выросла почти на 400% за последний год.
Замысловатые узлы, деревянные бусины, ловцы снов и подвесные кашпо напоминают о моде 70-х и придают интерьеру тепло ручной работы.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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