Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7000 шагов в день: секрет долголетия и профилактики заболеваний раскрыт учеными
72-часовое голодание помогает организму сжигать жир, но может вызвать гипогликемию
Цены на нефть взлетели после заявления Трампа об Украине: что происходит
Как собаки считывают ваш режим сна: удивительные инстинкты и поведение, связанные с дикими предками
Хорошая форма и завтрак после 50: нужно ли вам это, или лучше пропустить?
ГАИ не штрафует за парковку возле табличек "для сотрудников"
Опасные перекусы: 7 опасных продуктов для пляжа, о которых следует забыть
Аризонский кипарис стал заменой туи в жарком климате — советы садоводам
Тренер раскрывает секрет активации мышц, который мгновенно повышает эффективность любого упражнения

Добавляете кондиционер для аромата? С этими тканями это обернётся катастрофой

Шерсть, полотенца и постельное бельё портятся от кондиционера
2:21
Недвижимость

Многие хозяйки уверены: кондиционер для белья — универсальное средство. Добавил колпачок в стиральную машину, и всё станет мягким, свежим и как новое. Но у этой привычки есть обратная сторона: для некоторых вещей такой уход — настоящий вред.

Стиральная машина и сушащиеся вещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина и сушащиеся вещи

Разбираемся, какие ткани и предметы гардероба категорически не переносят кондиционер — и чем его можно заменить.

Шерсть: становится колючей и грубой

Шерстяные изделия требуют деликатного обращения. Добавляя кондиционер в стирку, вы рискуете превратить мягкий и тёплый свитер в жесткое и некомфортное "бронепальто". Волокна теряют природную эластичность и начинают "деревенеть". В итоге одежда может раздражать кожу и деформироваться после сушки.

Постельное бельё: теряет мягкость, вопреки ожиданиям

На первый взгляд, идея постирать простыни и наволочки с кондиционером кажется отличной — ведь хочется спать на мягком. Но результат разочаровывает: ткань впитывает остатки средства, становится менее воздухопроницаемой и грубеет. Особенно страдает хлопок и сатин.

Альтернатива — использование уксуса или режима дополнительного полоскания, чтобы бельё сохраняло мягкость и не накапливало химию.

Полотенца: превращаются в тряпку

Махровые полотенца рассчитаны на впитывание влаги. Но после нескольких стирок с кондиционером они теряют эту способность. Всё из-за плёнки, которую средство оставляет на ворсе. В результате полотенце становится не только жёстким, но и бесполезным — воду оно больше не берёт.

Лучше отказаться от кондиционера в пользу более мягкого моющего средства или специального геля для махровых изделий.

Купальные принадлежности: портятся безвозвратно

Плавки, купальники и даже спортивные костюмы из эластичных тканей страдают от кондиционера особенно сильно. Средство разрушает структуру волокон, и вещи быстро теряют форму, выцветают и начинают рваться. Плавать в них становится некомфортно и стыдно.

Если хотите продлить жизнь любимому купальнику, стирайте его вручную с деликатным гелем и не добавляйте кондиционер вообще.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
США и Европа подписали историческое соглашение о торговле, но есть нюансы Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Кулинары о турецких булочках: как сделать их хрустящими и воздушными за 15 минут
Иван Охлобыстин выдал запоздалую реакцию на смерть Оззи Осборна
Дмитрий Дибров вернулся в соцсети после похудения на 20 кг
Мокрый каньон реки Псахо: скрытое сокровище Адлера — советы гидов
Исследование: снижение аэрозольного загрязнения в городах усиливает эффект аномальной жары
Пекарские дрожжи с сахаром способствуют быстрому росту луковиц
Надолго ли? Украина тестирует новый газовый маршрут через Трансбалканский коридор
Тесты на наследственные болезни могут спасти жизни, если их делать своевременно
Автомеханики рекомендуют менять масло чаще официального регламента
Как собаки могут чувствовать ваши эмоции и даже различать искренние улыбки от фальшивых
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.