Добавляете кондиционер для аромата? С этими тканями это обернётся катастрофой

Шерсть, полотенца и постельное бельё портятся от кондиционера

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие хозяйки уверены: кондиционер для белья — универсальное средство. Добавил колпачок в стиральную машину, и всё станет мягким, свежим и как новое. Но у этой привычки есть обратная сторона: для некоторых вещей такой уход — настоящий вред.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стиральная машина и сушащиеся вещи

Разбираемся, какие ткани и предметы гардероба категорически не переносят кондиционер — и чем его можно заменить.

Шерсть: становится колючей и грубой

Шерстяные изделия требуют деликатного обращения. Добавляя кондиционер в стирку, вы рискуете превратить мягкий и тёплый свитер в жесткое и некомфортное "бронепальто". Волокна теряют природную эластичность и начинают "деревенеть". В итоге одежда может раздражать кожу и деформироваться после сушки.

Постельное бельё: теряет мягкость, вопреки ожиданиям

На первый взгляд, идея постирать простыни и наволочки с кондиционером кажется отличной — ведь хочется спать на мягком. Но результат разочаровывает: ткань впитывает остатки средства, становится менее воздухопроницаемой и грубеет. Особенно страдает хлопок и сатин.

Альтернатива — использование уксуса или режима дополнительного полоскания, чтобы бельё сохраняло мягкость и не накапливало химию.

Полотенца: превращаются в тряпку

Махровые полотенца рассчитаны на впитывание влаги. Но после нескольких стирок с кондиционером они теряют эту способность. Всё из-за плёнки, которую средство оставляет на ворсе. В результате полотенце становится не только жёстким, но и бесполезным — воду оно больше не берёт.

Лучше отказаться от кондиционера в пользу более мягкого моющего средства или специального геля для махровых изделий.

Купальные принадлежности: портятся безвозвратно

Плавки, купальники и даже спортивные костюмы из эластичных тканей страдают от кондиционера особенно сильно. Средство разрушает структуру волокон, и вещи быстро теряют форму, выцветают и начинают рваться. Плавать в них становится некомфортно и стыдно.

Если хотите продлить жизнь любимому купальнику, стирайте его вручную с деликатным гелем и не добавляйте кондиционер вообще.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.