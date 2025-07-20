В Казахстане земли на миллиарды тенге вернулись государству — причина удивляет

В начале 2025 года прокуратура Северо-Казахстанской области провела масштабную проверку соблюдения земельного законодательства. Результаты оказались неожиданными даже для самих надзорных органов: более 146 тысяч гектаров земли просто простаивали без дела.
Сельхозугодья и коммерческие участки, которые годами не использовались, вернулись в руки государства — теперь ими смогут воспользоваться добросовестные предприниматели.
Прокуроры установили, что в пяти районах области — Акжарском, Есильском, Тимирязевском, Уалихановском и районе имени Габита Мусрепова - 45 сельскохозяйственных участков не эксплуатировались вовсе, что является прямым нарушением Земельного кодекса.
А в Петропавловске предприниматель на протяжении трёх лет не осваивал участок площадью 123 гектара, предназначенный для коммерческой деятельности. Формально земля числилась за ним, но фактически простаивала.
"Г. Мусрепова в нарушение требований Земельного кодекса длительное время не использовали по целевому назначению 45 сельскохозяйственных участков. В Петропавловске, вопреки требованиям кодекса, предприниматель в течение трех лет не использовал земельный участок площадью 123 гектара, предназначенный для коммерческих целей", — сообщили в прокуратуре.
По результатам прокурорских проверок 36 участков общей площадью 33,2 тысячи гектаров были возвращены в госсобственность. Их кадастровая стоимость — внушительные 29,8 миллиарда тенге.
Теперь эти земли будут распределены между теми, кто действительно готов их использовать по назначению, а не просто держать "про запас".
В условиях, когда каждый гектар может работать на экономику, простаивающие земли — это недопустимая роскошь.
Петропа́вловск (каз. ) — город на севере Казахстана, административный центр Северо-Казахстанской области. Самый северный областной центр Казахстана,
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Отар Кушанашвили шокировал сеть столь откровенным видео, вспоминая о раскрепощённых временах. Как он сравнил себя с новым поколением?