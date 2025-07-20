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В Казахстане земли на миллиарды тенге вернулись государству — причина удивляет

В Северо-Казахстанской области вскрылась гигантская проблема с землёй — теперь их отдали другим
2:04
Недвижимость

В начале 2025 года прокуратура Северо-Казахстанской области провела масштабную проверку соблюдения земельного законодательства. Результаты оказались неожиданными даже для самих надзорных органов: более 146 тысяч гектаров земли просто простаивали без дела.

Северо-Казахстанская область
Фото: commons.wikimedia.org by Julia Revitt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Северо-Казахстанская область

Сельхозугодья и коммерческие участки, которые годами не использовались, вернулись в руки государства — теперь ими смогут воспользоваться добросовестные предприниматели.

Где и что нашли?

Прокуроры установили, что в пяти районах области — Акжарском, Есильском, Тимирязевском, Уалихановском и районе имени Габита Мусрепова - 45 сельскохозяйственных участков не эксплуатировались вовсе, что является прямым нарушением Земельного кодекса.

А в Петропавловске предприниматель на протяжении трёх лет не осваивал участок площадью 123 гектара, предназначенный для коммерческой деятельности. Формально земля числилась за ним, но фактически простаивала.

"Г. Мусрепова в нарушение требований Земельного кодекса длительное время не использовали по целевому назначению 45 сельскохозяйственных участков. В Петропавловске, вопреки требованиям кодекса, предприниматель в течение трех лет не использовал земельный участок площадью 123 гектара, предназначенный для коммерческих целей", — сообщили в прокуратуре.

Что уже сделано?

По результатам прокурорских проверок 36 участков общей площадью 33,2 тысячи гектаров были возвращены в госсобственность. Их кадастровая стоимость — внушительные 29,8 миллиарда тенге.

Теперь эти земли будут распределены между теми, кто действительно готов их использовать по назначению, а не просто держать "про запас".

В условиях, когда каждый гектар может работать на экономику, простаивающие земли — это недопустимая роскошь.

Уточнения

Петропа́вловск (каз. ) — город на севере Казахстана, административный центр Северо-Казахстанской области. Самый северный областной центр Казахстана,

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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