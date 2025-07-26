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Не размораживали морозилку 3 месяца? Готовьтесь платить на 15% больше

Как расположение морозилки влияет на энергопотребление — советы специалистов
2:17
Недвижимость

Вы тщательно выключаете свет, бережёте кондиционер, но счета за электричество всё равно высокие? Виновник может оказаться совсем не там, где вы думаете. Пока вы читаете эти строки, он тихо работает в углу кухни, потребляя порой больше энергии, чем сплит-система в разгар лета. Речь о морозильной камере — скромном, но прожорливом потребителе энергии.

Морозилка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Морозилка

Почему морозилка "съедает" так много

Казалось бы, этот прибор просто поддерживает холод. Но когда появляется наледь, дверца неплотно закрыта или он стоит рядом с плитой, компрессору приходится работать на износ. Представьте: всего 5 мм инея увеличивают энергопотребление на 30%! А если морозилка старая или перегружена продуктами, расход может превысить показатели кондиционера, пишет szofibabacipo.hu.

5 незаметных ошибок, которые дорого обходятся

  1. Ледяной панцирь - регулярная разморозка (хотя бы раз в 3 месяца) сэкономит до 15% энергии.
  2. Щель в уплотнителе - проверить просто: зажмите купюру в дверце — если выпадает, пора менять резинку.
  3. Неправильное соседство - держите морозилку подальше от духовки и батарей.
  4. Частое открывание - каждый раз внутрь попадает тёплый воздух, заставляя компрессор работать интенсивнее.
  5. Перегрузка - плотно упакованные продукты мешают циркуляции холода.

Маленькие хитрости — большая экономия

  • Термометр в морозилке — поддерживайте -18°C (каждый лишний градус — +5% к расходу).
  • Пакет со льдом — заполните пустое пространство — так холод сохраняется лучше.
  • Ночная разморозка — делайте это в прохладное время суток, чтобы компрессор меньше напрягался.

Интересный факт: Современные модели с инверторным компрессором тратят на 40% меньше энергии. Если вашей морозилке больше 10 лет, её замена окупится за 2-3 года.

Морозильная камера — не враг, а союзник, если обращаться с ней грамотно. Потратьте 10 минут на проверку уплотнителей и разморозку — и следующий платёж за свет приятно удивит.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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