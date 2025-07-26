Не размораживали морозилку 3 месяца? Готовьтесь платить на 15% больше

Вы тщательно выключаете свет, бережёте кондиционер, но счета за электричество всё равно высокие? Виновник может оказаться совсем не там, где вы думаете. Пока вы читаете эти строки, он тихо работает в углу кухни, потребляя порой больше энергии, чем сплит-система в разгар лета. Речь о морозильной камере — скромном, но прожорливом потребителе энергии.
Казалось бы, этот прибор просто поддерживает холод. Но когда появляется наледь, дверца неплотно закрыта или он стоит рядом с плитой, компрессору приходится работать на износ. Представьте: всего 5 мм инея увеличивают энергопотребление на 30%! А если морозилка старая или перегружена продуктами, расход может превысить показатели кондиционера, пишет szofibabacipo.hu.
Интересный факт: Современные модели с инверторным компрессором тратят на 40% меньше энергии. Если вашей морозилке больше 10 лет, её замена окупится за 2-3 года.
Морозильная камера — не враг, а союзник, если обращаться с ней грамотно. Потратьте 10 минут на проверку уплотнителей и разморозку — и следующий платёж за свет приятно удивит.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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