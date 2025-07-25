Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт объясняет, что тренировать мышцы стоп необходимо для здоровья всего тела
Что нужно знать, чтобы коту было комфортно на руках: правильный захват и техники удержания
Изменения Ольги Бузовой: как стойкость помогла справиться с трудностями
Как приготовить идеальный плов: пошаговый рецепт с мясом и специями
Чешские садоводы предложили способ изгнать кротов с участка без химикатов
Врачи рассказали, как сахарный диабет влияет на глаза и почки
Древние дети создавали игрушки из глины, исследуя мир через творчество
Подкормите перец золой и удалите лишние побеги для лучшего развития
Косметологи объяснили, как замедлить старение кожи для каждой возрастной группы

Ваши туфли грязнее унитаза? Почему 90% врачей разуваются у порога

Обувь в доме: безобидная привычка или угроза здоровью?
2:03
Недвижимость

Вы заходите в гости и видите аккуратно расставленные у порога тапочки. Знакомая картина? Для одних снимать обувь дома — естественно, для других — странный ритуал. Но что говорит наука?

Ноги девушки в биркенштоках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ноги девушки в биркенштоках

Что мы приносим в дом на подошвах?

Ваши ботинки — это больше, чем аксессуар. Они собирают за день:

  • Кишечную палочку (E. coli) — вызывает отравления
  • Золотистый стафилококк — провоцирует кожные инфекции
  • Свинец и токсины — с улиц и дорог
  • Микрочастицы фекалий — особенно в общественных местах

Исследование Университета Аризоны показало: на подошве в среднем 421 000 бактерий — в 27 раз больше, чем на ободке унитаза!

Чем это опасно?

  • Микробы оседают на полу, коврах, мебели
  • Дети, ползающие по полу, рискуют больше других
  • Аллергены (пыльца, пыль) усугубляют астму и дерматиты

Этикет vs. гигиена: как быть?

  • Для гостей: Вежливо предложите тапочки — сейчас это норма даже в Европе
  • Для семьи: Выделите "домашнюю" обувь с жесткой подошвой, если босиком некомфортно
  • Экстренный случай: Если обувь часть образа (например, туфли к платью), протрите подошвы влажными салфетками

Лайфхаки для чистоты

  • Ковры: Чистите раз в 3 месяца (пароочиститель убивает 99% бактерий)
  • Зона у входа: Постелите антибактериальный коврик
  • Обувь: Раз в неделю обрабатывайте подошвы хлоргексидином

Интересно: В Японии и Скандинавии отказ снять обувь — серьезное нарушение этикета. Там считают, что уличная грязь символизирует "внешний мир", который не должен проникать в домашний уют, сообщает meglepetes.hu.

Снимать обувь — не просто традиция. Это:

  • Научно обоснованная защита от бактерий
  • Экономия времени на уборке
  • Забота о здоровье домочадцев.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Новое открытие в кардиологии: трикаприн снижает триглицериды в артериях при редком заболевании Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Что нужно знать, чтобы коту было комфортно на руках: правильный захват и техники удержания
Изменения Ольги Бузовой: как стойкость помогла справиться с трудностями
Как приготовить идеальный плов: пошаговый рецепт с мясом и специями
Чешские садоводы предложили способ изгнать кротов с участка без химикатов
Врачи рассказали, как сахарный диабет влияет на глаза и почки
Обувь в доме: безобидная привычка или угроза здоровью?
Древние дети создавали игрушки из глины, исследуя мир через творчество
Подкормите перец золой и удалите лишние побеги для лучшего развития
Косметологи объяснили, как замедлить старение кожи для каждой возрастной группы
Рационализм в архитектуре: что скрывает Трезигалло от туристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.