Ваши туфли грязнее унитаза? Почему 90% врачей разуваются у порога

Микрочастицы фекалий — особенно в общественных местах
Исследование Университета Аризоны показало: на подошве в среднем 421 000 бактерий — в 27 раз больше, чем на ободке унитаза!
Чем это опасно?
Микробы оседают на полу, коврах, мебели
Дети, ползающие по полу, рискуют больше других
Аллергены (пыльца, пыль) усугубляют астму и дерматиты
Этикет vs. гигиена: как быть?
Для гостей: Вежливо предложите тапочки — сейчас это норма даже в Европе
Для семьи: Выделите "домашнюю" обувь с жесткой подошвой, если босиком некомфортно
Экстренный случай: Если обувь часть образа (например, туфли к платью), протрите подошвы влажными салфетками
Лайфхаки для чистоты
Ковры: Чистите раз в 3 месяца (пароочиститель убивает 99% бактерий)
Зона у входа: Постелите антибактериальный коврик
Обувь: Раз в неделю обрабатывайте подошвы хлоргексидином
Интересно: В Японии и Скандинавии отказ снять обувь — серьезное нарушение этикета. Там считают, что уличная грязь символизирует "внешний мир", который не должен проникать в домашний уют, сообщает meglepetes.hu.