Эти ингредиенты из вашего шкафа сделают вашу кухню безупречно чистой — секрет, о котором вы не знали

Жир на кухне — проблема, с которой сталкиваются многие хозяева. Столешницы, плита, вытяжка и шкафы — все они требуют регулярной чистки, чтобы избавиться от загрязнений и вернуть прежний блеск. Однако часто для этого используют химические средства, которые могут быть агрессивными для здоровья и окружающей среды. Но есть простой и эффективный способ справиться с этой задачей, используя то, что уже есть у вас дома.
Для приготовления домашнего обезжиривающего средства вам понадобятся:
Как приготовить и использовать:
Этот метод эффективен благодаря сочетанию моющего средства, зубной пасты и пищевой соды. Зубная паста придает смеси абразивные свойства, помогая удалять стойкие загрязнения. Пищевая сода и моющее средство растворяют жир, делая поверхность чистой и блестящей.
Этот состав подходит для разных поверхностей, включая нержавеющую сталь. После нанесения средства на поверхность и полировки сухой тканью, ваша кухня будет выглядеть как новая. Это отличный способ для чистки вытяжек, плит и дверей кухонных шкафов, а также засаленных рабочих поверхностей.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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