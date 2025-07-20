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Эти ингредиенты из вашего шкафа сделают вашу кухню безупречно чистой — секрет, о котором вы не знали

Универсальное средство для чистки кухни: вот что нужно для идеальной поверхности
2:00
Недвижимость

Жир на кухне — проблема, с которой сталкиваются многие хозяева. Столешницы, плита, вытяжка и шкафы — все они требуют регулярной чистки, чтобы избавиться от загрязнений и вернуть прежний блеск. Однако часто для этого используют химические средства, которые могут быть агрессивными для здоровья и окружающей среды. Но есть простой и эффективный способ справиться с этой задачей, используя то, что уже есть у вас дома.

Стальной кран и кухонная раковина
Фото: Designed be Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стальной кран и кухонная раковина

Идеальное средство для борьбы с жиром

Для приготовления домашнего обезжиривающего средства вам понадобятся:

  • 1 чашка моющего средства
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка пищевой соды
  • 1 стакан воды

Как приготовить и использовать:

  • Смешивание основы: в миске соедините моющее средство и зубную пасту, тщательно перемешайте.
  • Добавление соды: в смесь добавьте пищевую соду, снова тщательно размешайте.
  • Разбавление: для достижения нужной консистенции добавьте стакан воды, перемешайте до однородной массы.
  • Применение: перелейте смесь в дозатор и нанесите на губку. Очистите все загрязненные и жирные поверхности, такие как плита, столешница и шкафы.

Почему это работает

Этот метод эффективен благодаря сочетанию моющего средства, зубной пасты и пищевой соды. Зубная паста придает смеси абразивные свойства, помогая удалять стойкие загрязнения. Пищевая сода и моющее средство растворяют жир, делая поверхность чистой и блестящей.

Эффективность и применение

Этот состав подходит для разных поверхностей, включая нержавеющую сталь. После нанесения средства на поверхность и полировки сухой тканью, ваша кухня будет выглядеть как новая. Это отличный способ для чистки вытяжек, плит и дверей кухонных шкафов, а также засаленных рабочих поверхностей.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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