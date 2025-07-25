Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обновления Elantra, Kona, Sonata и Tucson: что убрали, а что добавили
The Independent: после отмены Ozempic и Wegovy пациенты начинают быстро набирать вес
Иски против банков Швейцарии: всплыли детали сокрытия активов жертв холокоста
Как приготовить идеальное картофельное пюре: пошаговый рецепт с рекомендациями
Иосиф Пригожин и Валерия: секреты их идеального отдыха без дачи
Чтобы хранить чеснок, используйте бумажные пакеты и соблюдайте температурный режим
Бали: узнайте, когда лучше поехать и избежать толпы туристов
Экзамены утром — скрытая угроза результатам: этот час дня повышает шанс на успех в учёбе
Советы тренера по накачиванию ягодиц: регулярность, питание и качественный сон

Включили быструю зарядку — попрощайтесь с батареей: как не угробить смартфон за год

Эксперты сообщили: быстрая зарядка перегревает аккумулятор и снижает его срок службы
2:07
Недвижимость

Современные телефоны — выносливые устройства, но даже им нужна забота. Многие из нас неосознанно сокращают срок их службы, совершая простые ошибки. Хотите, чтобы ваш гаджет служил годами без поломок? Вот проверенные способы.

Смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by Stephane <3, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Смартфон

 1. Заряжайте правильно

  • Идеальный диапазон: 20–80% — так аккумулятор дольше сохраняет ёмкость.
  • Опасность быстрой зарядки: Мощность выше 25 Вт перегревает батарею.

Совет: Раз в месяц разряжайте телефон до 0% и заряжайте до 100% для калибровки, рекомендует meglepetes.hu.

 2. Берегите от экстремальных температур

  • Жара: Оставленный на солнце телефон стареет в 2 раза быстрее.
  • Холод: -10°C и ниже — риск мгновенного разряда батареи.
  • Перегрев при играх: Если корпус раскалён, сделайте паузу.

 3. Не игнорируйте обновления

Почему это важно:

  • Улучшают безопасность
  • Оптимизируют работу батареи
  • Поддерживают совместимость с приложениями

Лайфхак: Обновляйтесь ночью, подключив зарядку. 

4. Следите за чистотой портов

Как чистить:

  • Мягкой зубной щёткой (без пасты!)
  • Деревянной зубочисткой
  • Нельзя: Металлическими предметами!

5. Перезагружайте раз в неделю

Эффект:

  • Снижает нагрузку на процессор
  • Очищает оперативную память
  • Предотвращает "зависания"

6. Защищайте от ударов

Обязательно:

  • Закалённое стекло (даже на стойкие к царапинам экраны)
  • Чехол с бортиками
  • Факт: Ремонт разбитого флагмана часто стоит как новый бюджетный телефон.

7. Вовремя меняйте аккумулятор

Срок службы: 2–3 года при активном использовании.

Признаки износа:

  • Быстрый разряд
  • Самопроизвольные выключения
  • Вздутие корпуса

Таким образом, эти привычки сэкономят вам:

  • Деньги (на ремонты и замену телефона)
  • Нервы (от внезапных поломок)
  • Время (на поиски нового устройства).

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Куба фиксирует рекордное сокращение числа туристов из России, Германии, Франции и Испании в 2025 году
Легкость приготовления: как сделать воздушный сырный пирог за 15 минут с фило
Офтальмолог Воротникова: взрослым можно работать за компьютером до 8 часов в день
Renault прекратит использовать кожаные элементы в салонах автомобилей до конца 2025 года
Сербия выводит $6 млрд из зарубежных хранилищ: золотой манёвр Белграда
Специалисты сообщили: когда начинать летнюю обрезку смородины и как это влияет на урожай
История миллиона жизней: какой секрет скрывает вирус гриппа 1918 года
Эксклюзивное открытие: ученые нашли новый вид ящерицы с рогами
Певица Анна Асти показала своего Виктора Анатольевича
Сиеста между 13:00 и 15:00 улучшает когнитивные функции — данные исследований
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.