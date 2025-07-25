Включили быструю зарядку — попрощайтесь с батареей: как не угробить смартфон за год

Эксперты сообщили: быстрая зарядка перегревает аккумулятор и снижает его срок службы

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современные телефоны — выносливые устройства, но даже им нужна забота. Многие из нас неосознанно сокращают срок их службы, совершая простые ошибки. Хотите, чтобы ваш гаджет служил годами без поломок? Вот проверенные способы.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephane <3, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Смартфон

1. Заряжайте правильно

Идеальный диапазон: 20–80% — так аккумулятор дольше сохраняет ёмкость.

Опасность быстрой зарядки: Мощность выше 25 Вт перегревает батарею.

Совет: Раз в месяц разряжайте телефон до 0% и заряжайте до 100% для калибровки, рекомендует meglepetes.hu.

2. Берегите от экстремальных температур

Жара: Оставленный на солнце телефон стареет в 2 раза быстрее.

Холод: -10°C и ниже — риск мгновенного разряда батареи.

Перегрев при играх: Если корпус раскалён, сделайте паузу.

3. Не игнорируйте обновления

Почему это важно:

Улучшают безопасность

Оптимизируют работу батареи

Поддерживают совместимость с приложениями

Лайфхак: Обновляйтесь ночью, подключив зарядку.

4. Следите за чистотой портов

Как чистить:

Мягкой зубной щёткой (без пасты!)

Деревянной зубочисткой

Нельзя: Металлическими предметами!

5. Перезагружайте раз в неделю

Эффект:

Снижает нагрузку на процессор

Очищает оперативную память

Предотвращает "зависания"

6. Защищайте от ударов

Обязательно:

Закалённое стекло (даже на стойкие к царапинам экраны)

Чехол с бортиками

Факт: Ремонт разбитого флагмана часто стоит как новый бюджетный телефон.

7. Вовремя меняйте аккумулятор

Срок службы: 2–3 года при активном использовании.

Признаки износа:

Быстрый разряд

Самопроизвольные выключения

Вздутие корпуса

Таким образом, эти привычки сэкономят вам:

Деньги (на ремонты и замену телефона)

Нервы (от внезапных поломок)

Время (на поиски нового устройства).

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.





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