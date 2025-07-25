Включили быструю зарядку — попрощайтесь с батареей: как не угробить смартфон за год

Современные телефоны — выносливые устройства, но даже им нужна забота. Многие из нас неосознанно сокращают срок их службы, совершая простые ошибки. Хотите, чтобы ваш гаджет служил годами без поломок? Вот проверенные способы.
Фото: commons.wikimedia.org by Stephane <3, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Смартфон
1. Заряжайте правильно
Идеальный диапазон: 20–80% — так аккумулятор дольше сохраняет ёмкость.
Опасность быстрой зарядки: Мощность выше 25 Вт перегревает батарею.
Совет: Раз в месяц разряжайте телефон до 0% и заряжайте до 100% для калибровки, рекомендует meglepetes.hu.
2. Берегите от экстремальных температур
Жара: Оставленный на солнце телефон стареет в 2 раза быстрее.
Холод: -10°C и ниже — риск мгновенного разряда батареи.
Перегрев при играх: Если корпус раскалён, сделайте паузу.
3. Не игнорируйте обновления
Почему это важно:
Улучшают безопасность
Оптимизируют работу батареи
Поддерживают совместимость с приложениями
Лайфхак: Обновляйтесь ночью, подключив зарядку.
4. Следите за чистотой портов
Как чистить:
Мягкой зубной щёткой (без пасты!)
Деревянной зубочисткой
Нельзя: Металлическими предметами!
5. Перезагружайте раз в неделю
Эффект:
Снижает нагрузку на процессор
Очищает оперативную память
Предотвращает "зависания"
6. Защищайте от ударов
Обязательно:
Закалённое стекло (даже на стойкие к царапинам экраны)
Чехол с бортиками
Факт: Ремонт разбитого флагмана часто стоит как новый бюджетный телефон.
7. Вовремя меняйте аккумулятор
Срок службы: 2–3 года при активном использовании.
Признаки износа:
Быстрый разряд
Самопроизвольные выключения
Вздутие корпуса
Таким образом, эти привычки сэкономят вам:
Деньги (на ремонты и замену телефона)
Нервы (от внезапных поломок)
Время (на поиски нового устройства).
Уточнения
Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.