Такое не покажут в рекламе: 10 работающих способов использовать средство для посуды

Жидкость для мытья посуды — привычный обитатель кухни, но её способности выходят далеко за пределы раковины. Этот мягкий, но эффективный помощник способен выручить во множестве бытовых ситуаций, от уборки до ухода за вещами и даже борьбы с насекомыми. Вот 10 неожиданных, но гениально простых способов применения моющего средства в доме.
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Чистка вещей с помощью средства для мытья посуды
Избавиться от жирных пятен на одежде
Капните немного средства прямо на свежее пятно, слегка потрите и промойте водой. Жидкость отлично справляется с остатками жира, особенно на воротниках и манжетах, и безопасна даже для деликатных тканей вроде шерсти и шёлка.
Вымыть полы на кухне и в ванной
Достаточно пары ложек жидкости на ведро воды — и у вас готов универсальный раствор для мытья полов из плитки, линолеума или винила. Главное — не использовать его для паркета и других деревянных покрытий.
Очистить садовую мебель
Добавьте средство в тёплую воду и протрите им столы и стулья на балконе или в саду. После — просто смойте остатки из шланга. Быстро, просто и эффективно.
Вернуть блеск украшениям
Смешайте немного средства с газированной водой — например, с содовой. Замочите украшения на 5 минут, затем пройдитесь по ним мягкой щеткой. Блестит, как новое!
Отмыть расчёски и щётки для волос
Раствор с каплей моющего средства и тёплой воды — идеальный способ освежить расчёски. Замочите на 10-15 минут, почистите старой зубной щеткой и сполосните.
Использовать вместо средства для ручной стирки
Одна столовая ложка на тазик тёплой воды — и можно стирать тонкие ткани, нижнее бельё, платки и даже шёлковые вещи.
Сделать ловушку для плодовых мушек
Смешайте немного уксуса с несколькими каплями моющего средства. Получится смертельно эффективная ловушка — мушки слетаются на запах, а выбраться уже не могут.
Очистить ковры от пятен
Смешайте ложку средства с двумя стаканами воды. Смочите чистую тряпку в растворе, аккуратно обработайте пятно на ковре, затем промойте холодной водой и просушите.
Удалить жир с кухонных шкафов
Добавьте каплю жидкости в бутылку с распылителем, наполненную тёплой водой. Сбрызните поверхность, протрите влажной тряпкой и вытрите насухо — и кухонные фасады снова чистые.
Справиться с масляными пятнами на бетоне
Посыпьте загрязнение содой, налейте сверху жидкость для мытья посуды, потрите жёсткой щёткой и оставьте на несколько часов. Смойте водой — и повторите, если нужно.
Скромное средство с большим потенциалом
Оказывается, универсальное моющее средство может справляться не только с посудой, но и с десятками других бытовых задач. Просто держите флакон под рукой — и используйте его, когда нужно быстро, мягко и эффективно решить проблему, не прибегая к агрессивной химии. Иногда всё гениальное действительно под рукой — в прямом смысле.
Уточнения
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.