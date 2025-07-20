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Умный отжим: как высушить бельё в два раза быстрее, не покупая сушильную машину

Обычный отжим с сухими полотенцами ускоряет сушку белья — рассказали эксперты
3:41
Недвижимость

Сушка белья после стирки — процесс не быстрый. Зимой на балконе вещи не сохнут, на батареях — сохнут медленно, а сушильные машины есть далеко не у всех. Однако один простой приём может сократить время ожидания почти вдвое. Для этого не нужны дорогие гаджеты или специальные сушилки — достаточно вашей обычной стиральной машины и пары сухих полотенец.

Стиральная машина и сушащиеся вещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина и сушащиеся вещи

В чём суть лайфхака

После завершения основного цикла стирки нужно:

  • Вынуть часть мокрых вещей из барабана.
  • К оставшимся вещам добавить 2-3 чистых сухих полотенца.
  • Включить повторный отжим на максимальных оборотах.

Сухие полотенца во время отжима работают как губка — они забирают лишнюю влагу из ткани, ускоряя её высыхание. В результате одежда после цикла будет практически полусухой. Её останется только развесить — и ждать придётся гораздо меньше.

Насколько это эффективно

  • Обычная одежда: футболки, носки, бельё - станет ощутимо суше.
  • Толстые вещи: свитшоты, джинсы, полотенца — не будут промокать каплями, как после обычного отжима.

Сохнут после этого способа вещи в 1,5-2 раза быстрее даже без сквозняка или тепла батареи.

Есть ли риски

Да, и их нужно учитывать:

Нельзя использовать часто

  • Постоянный отжим на максимальных оборотах увеличивает износ техники. Это особенно актуально для недорогих моделей — нагрузка на подшипники и амортизаторы в таком режиме возрастает в разы.

Следите за объёмом загрузки

  • Если белья слишком много, полотенца не сработают — влага просто не успеет впитаться. Перегруз барабана также снижает эффективность стирки и может оставить одежду влажной и плохо отжатой.

Как понять, что загрузка в норме

Ориентируйтесь на простое правило: в барабане должна свободно помещаться ладонь, если положить её поверх загруженных вещей. Это гарантирует:

  • Равномерную циркуляцию воды и порошка.
  • Эффективную работу отжима.
  • Безопасную эксплуатацию машины.

Не забывайте про инструкцию

Каждая модель стиральной машины имеет свои лимиты по весу и рекомендуемым режимам. Перед использованием лайфхака проверьте:

  • Максимально допустимую скорость отжима.
  • Объём загрузки барабана.
  • Рекомендации по типу ткани (деликатные вещи лучше не отжимать на высоких оборотах).

В каких случаях способ особенно полезен

  • Когда нужно быстро высушить детские вещи или бельё.
  • Если нет возможности сушить на улице или у батареи.
  • Когда сушилка занята, а в квартире нет лишнего места.

Что ещё поможет ускорить сушку

  • Повесьте одежду по одному предмету на плечики: воздух будет свободно циркулировать.
  • Переворачивайте вещи спустя 1-2 часа: влага испарится равномернее.
  • Старайтесь сушить в проветриваемом помещении, даже если оно не тёплое.
  • Если сушите на батарее: не кладите вещи прямо на неё, а используйте специальные решётки или вешалки.

Простое решение для повседневного комфорта

Если сушильной машины нет, а бельё нужно высушить быстро — используйте этот простой трюк. Он не требует лишних затрат, легко выполняется и действительно работает. Главное — соблюдать меру, не перегружать технику и не использовать способ слишком часто. Тогда и одежда будет сухой вовремя, и стиральная машина прослужит дольше.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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