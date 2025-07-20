Умный отжим: как высушить бельё в два раза быстрее, не покупая сушильную машину

Обычный отжим с сухими полотенцами ускоряет сушку белья — рассказали эксперты

3:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сушка белья после стирки — процесс не быстрый. Зимой на балконе вещи не сохнут, на батареях — сохнут медленно, а сушильные машины есть далеко не у всех. Однако один простой приём может сократить время ожидания почти вдвое. Для этого не нужны дорогие гаджеты или специальные сушилки — достаточно вашей обычной стиральной машины и пары сухих полотенец.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стиральная машина и сушащиеся вещи

В чём суть лайфхака

После завершения основного цикла стирки нужно:

Вынуть часть мокрых вещей из барабана.

К оставшимся вещам добавить 2-3 чистых сухих полотенца.

Включить повторный отжим на максимальных оборотах.

Сухие полотенца во время отжима работают как губка — они забирают лишнюю влагу из ткани, ускоряя её высыхание. В результате одежда после цикла будет практически полусухой. Её останется только развесить — и ждать придётся гораздо меньше.

Насколько это эффективно

Обычная одежда: футболки, носки, бельё - станет ощутимо суше.

футболки, носки, бельё - станет ощутимо суше. Толстые вещи: свитшоты, джинсы, полотенца — не будут промокать каплями, как после обычного отжима.

Сохнут после этого способа вещи в 1,5-2 раза быстрее даже без сквозняка или тепла батареи.

Есть ли риски

Да, и их нужно учитывать:

Нельзя использовать часто

Постоянный отжим на максимальных оборотах увеличивает износ техники. Это особенно актуально для недорогих моделей — нагрузка на подшипники и амортизаторы в таком режиме возрастает в разы.

Следите за объёмом загрузки

Если белья слишком много, полотенца не сработают — влага просто не успеет впитаться. Перегруз барабана также снижает эффективность стирки и может оставить одежду влажной и плохо отжатой.

Как понять, что загрузка в норме

Ориентируйтесь на простое правило: в барабане должна свободно помещаться ладонь, если положить её поверх загруженных вещей. Это гарантирует:

Равномерную циркуляцию воды и порошка.

Эффективную работу отжима.

Безопасную эксплуатацию машины.

Не забывайте про инструкцию

Каждая модель стиральной машины имеет свои лимиты по весу и рекомендуемым режимам. Перед использованием лайфхака проверьте:

Максимально допустимую скорость отжима.

Объём загрузки барабана.

Рекомендации по типу ткани (деликатные вещи лучше не отжимать на высоких оборотах).

В каких случаях способ особенно полезен

Когда нужно быстро высушить детские вещи или бельё.

Если нет возможности сушить на улице или у батареи.

Когда сушилка занята, а в квартире нет лишнего места.

Что ещё поможет ускорить сушку

Повесьте одежду по одному предмету на плечики: воздух будет свободно циркулировать.

воздух будет свободно циркулировать. Переворачивайте вещи спустя 1-2 часа: влага испарится равномернее.

влага испарится равномернее. Старайтесь сушить в проветриваемом помещении , даже если оно не тёплое.

, даже если оно не тёплое. Если сушите на батарее: не кладите вещи прямо на неё, а используйте специальные решётки или вешалки.

Простое решение для повседневного комфорта

Если сушильной машины нет, а бельё нужно высушить быстро — используйте этот простой трюк. Он не требует лишних затрат, легко выполняется и действительно работает. Главное — соблюдать меру, не перегружать технику и не использовать способ слишком часто. Тогда и одежда будет сухой вовремя, и стиральная машина прослужит дольше.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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