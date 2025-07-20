Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гавайский кофе под давлением: как тарифы могут повлиять на фермеров
Пять вариантов укладки конского хвоста для повседневного образа
Поводок признан более безопасным для прогулок с собакой, чем рулетка
Фармаколог Абизов: просроченные лекарства могут вызвать токсический эффект
Эксперт развеял мифы о боли в мышцах после усердной тренировки
Врачи предупредили: арбуз нельзя сочетать с молочными продуктами и мясом
Суперфуды — реальная польза для здоровья или рекламная уловка? Из каких стран завозятся они
Новая лабораторная модель БАС воспроизводит ключевые аспекты болезни
Агрономы: петрушка повышает устойчивость роз к вредителям и болезням без химии

Пружины, ламели и подъемники: выбираем кровать, чтобы спина сказала спасибо

Эксперты рассказали как реечное основание усиливает эффект ортопедического матраса
Недвижимость

Качественный сон — основа хорошего самочувствия. И хотя чаще всего внимание уделяется выбору матраса, на самом деле всё начинается с правильного основания. Ортопедическая кровать — это не просто красивая мебель, а ключевой элемент в вопросах поддержки позвоночника, расслабления мышц и восстановления организма.

Ортопедическая кровать с подъемным механизмом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ортопедическая кровать с подъемным механизмом

Ниже разберёмся, почему реечное основание лучше сплошного дна, как выбрать подходящую модель и какие нюансы стоит учитывать, чтобы не пожалеть о покупке.

Зачем нужна ортопедическая основа

Ортопедическое основание представляет собой решётку из ламелей (изогнутых деревянных или металлических планок), на которую кладётся матрас. Такое дно равномерно распределяет нагрузку, подстраивается под тело и помогает позвоночнику оставаться в анатомически правильном положении.

Когда реечное дно особенно полезно

  • При болях в спине и шее.
  • При значительной разнице в весе у партнёров.
  • Если используется ортопедический матрас — ламели усиливают его эффект.
  • Для тех, кто хочет улучшить вентиляцию спального места и продлить срок службы матраса.

Когда от ортопедического основания стоит отказаться

Несмотря на все плюсы, есть ситуации, в которых лучше выбрать сплошное дно:

  • Детские кроватки для новорождённых: младенцам нужна жёсткая неподвижная поверхность.
  • Использование тяжёлых матрасов: ламели могут не выдержать вес, особенно при большом расстоянии между ними.
  • Кровати-подиумы: из-за конструктивных особенностей там удобнее использовать цельную плиту или щит.

Виды оснований: от простого к технологичному

Вкладыш с ламелями

  • Компактная вставка с жёсткой рамой, устанавливается в мебельный каркас.

Основание на ножках

  • Классическая модель с опорами — легко переносится и меняется местами при смене корпуса.

С подъёмным механизмом

Идеально для хранения белья и сезонных вещей. Механизмы бывают:

  • На петлях — просто, но не для детей.
  • На пружинах — не выдерживает вес.
  • На газлифте — лучший выбор: удобно, надёжно, долговечно.

С электроприводом

  • Основание, которое можно поднимать и опускать по зонам с пульта. Отлично подходит для лежачих больных, пожилых людей и тех, кто хочет читать или смотреть телевизор в полулежачем положении.

Из чего делают основания

Металл

  • Долговечен, не боится влаги, выдерживает вес.
  • Не даёт упругости, работает как прочная платформа.

Дерево

  • Экологично, упруго, подходит большинству людей.
  • Популярны берёза, бук, дуб, ясень.
  • Берёза дешевле, но для крупных людей лучше выбрать буковые или дубовые ламели.

МДФ и ЛДСП

  • Бюджетный вариант для детских и гостевых кроватей.
  • Не рассчитан на большие нагрузки, но легко заменяется при поломке.

Что выбрать: узкие или широкие ламели

  • Узкие (3-5 см): лучше для пружинных матрасов, создают чёткую поддержку и максимальный ортопедический эффект.
  • Широкие (>5 см): подходят для беспружинных и более жёстких моделей матрасов.

Если вы сомневаетесь — ищите основания с возможностью регулировки жёсткости. Некоторые модели позволяют сдвигать специальные фиксаторы, чтобы изменить прогиб ламелей в разных зонах.

Как выбрать идеальную кровать

Учитывайте

  • Вес человека: чем он выше, тем меньше должно быть расстояние между ламелями.
  • Разницу в весе у партнёров: можно выбрать два независимых основания.
  • Тип матраса: под пружинный подходят узкие ламели, под беспружинный — широкие.
  • Материалы: металл для дачи или временного использования, дерево — для постоянной эксплуатации.

Что выбрать: эконом или премиум

Если кровать нужна в детскую, на дачу или как временное решение — подойдут модели из металла или МДФ. Для постоянного пользования в спальне — лучше выбрать деревянную конструкцию с регулировкой жёсткости.

Премиальные варианты нередко включают

  • Электроприводы.
  • Подъёмные механизмы с газлифтами.
  • Зоны массажа и климат-контроля.
  • Комбинированные материалы: текстиль, дерево, металл.

Хорошая кровать — не та, что просто красива. Это та, что позволяет спать без боли, просыпаться отдохнувшим и не менять матрас каждый год. Правильно подобранное ортопедическое основание способно превратить обычный сон в глубокий и по-настоящему восстанавливающий. Не экономьте на себе — вы проводите в постели треть жизни.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Гавайский кофе под давлением: как тарифы могут повлиять на фермеров
Пять вариантов укладки конского хвоста для повседневного образа
Поводок признан более безопасным для прогулок с собакой, чем рулетка
Фармаколог Абизов: просроченные лекарства могут вызвать токсический эффект
Эксперт развеял мифы о боли в мышцах после усердной тренировки
Врачи предупредили: арбуз нельзя сочетать с молочными продуктами и мясом
Суперфуды — реальная польза для здоровья или рекламная уловка? Из каких стран завозятся они
Новая лабораторная модель БАС воспроизводит ключевые аспекты болезни
Агрономы: петрушка повышает устойчивость роз к вредителям и болезням без химии
Эксперты рассказали как реечное основание усиливает эффект ортопедического матраса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.