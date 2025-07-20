Один стакан уксуса и ложка крахмала — и ваш дом как новый! Попробуйте сами

Экологическая альтернатива химическим чистящим средствам: уксус и картофельный крахмал в вашем доме

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В поисках экологически чистого решения для уборки? Вам точно стоит попробовать удивительное сочетание картофельного крахмала и уксуса! Эти два ингредиента станут вашими лучшими помощниками в доме, заменив дорогие химические средства. С помощью этого простого рецепта вы сможете очистить даже самые трудные поверхности и при этом сэкономить.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ крахмал

Чистка с пользой для здоровья

Данный раствор идеально подходит для различных поверхностей: плитки, раковины, ванны, стекла. После использования ваше жилье будет не только чистым, но и безопасным, ведь вы избегаете химических веществ. К тому же этот способ помогает предотвратить образование плесени!

Рецепт универсального средства

Чтобы приготовить этот очиститель, смешайте 1 стакан воды и 1 стакан белого уксуса. Добавьте 1 столовую ложку картофельного крахмала (соламила). Полученную смесь распылите на загрязненные поверхности и вымойте как обычно. После этого поверхность будет сверкающей и чистой, без разводов.

Не только для уборки

Картофельный крахмал полезен не только для очищения, но и имеет множество других применений в быту:

Для борьбы с муравьями: смешайте крахмал с белым мелом.

Для улучшения состояния газона: смесь кукурузного крахмала и моющего средства.

Для сухой стирки: используйте крахмал в качестве сухого шампуня.

Чистка серебра и мебели: паста из крахмала и воды поможет удалить краску с мебели.

Глажка: раствор с крахмалом облегчает процесс глажки.

Кроме того, крахмал помогает избавиться от запахов в обуви, улучшить блеск шерсти домашних животных и даже предотвратить плесень на книгах. Также он облегчает ослабление узлов и помогает в лечении солнечных ожогов.

Экологичная альтернатива

Картофельный крахмал и уксус — это не только экологичный, но и экономичный способ очистки и ухода за домом. Больше не нужно тратиться на дорогие химические средства. Применяя эту комбинацию, вы не только очищаете, но и заботитесь о здоровье вашего дома и близких.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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