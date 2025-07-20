Проверка владельца квартиры стала сложнее — но есть хитрый способ обойти это

Перед покупкой квартиры на вторичном рынке лучше перестраховаться. Ведь за красивым ремонтом может скрываться не только не самый честный продавец, но и юридические проблемы. Особенно важно выяснить, кто на самом деле является собственником жилья.
Проверка владельца позволяет избежать неприятных сюрпризов. Например, квартира может продаваться по доверенности — и далеко не всегда действительной. Или же вы узнаете, что недвижимость находится под арестом, а сделка будет заморожена.
А ещё эта информация понадобится, если вы захотите связаться с владельцем напрямую — например, чтобы обсудить условия или задать вопросы.
Раньше получить выписку из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) с ФИО собственника было просто. Но с марта 2023 года правила поменялись. Теперь такие сведения доступны только:
Сервис Домклик от Сбера упростил процедуру: продавец может подтвердить, что он собственник, прямо на платформе — онлайн, быстро и бесплатно. Покупателю останется лишь убедиться в полученных данных.
Получить данные о владельце можно, но теперь это требует его участия. Зато Сбер предлагает удобный способ — подтверждение через Домклик. Если оформляете сделку — сверяйте всё до мелочей и не пренебрегайте юридической проверкой. Это не только сэкономит нервы, но и защитит от потери денег.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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