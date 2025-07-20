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Проверка владельца квартиры стала сложнее — но есть хитрый способ обойти это

Проверка владельца квартиры при покупке: порядок и ограничения по данным ЕГРН
3:38
Недвижимость

Перед покупкой квартиры на вторичном рынке лучше перестраховаться. Ведь за красивым ремонтом может скрываться не только не самый честный продавец, но и юридические проблемы. Особенно важно выяснить, кто на самом деле является собственником жилья.

Женщина заполняет договорkatemangostar
Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина заполняет договорkatemangostar

Зачем это нужно

Проверка владельца позволяет избежать неприятных сюрпризов. Например, квартира может продаваться по доверенности — и далеко не всегда действительной. Или же вы узнаете, что недвижимость находится под арестом, а сделка будет заморожена.

А ещё эта информация понадобится, если вы захотите связаться с владельцем напрямую — например, чтобы обсудить условия или задать вопросы.

Где взять данные о владельце

Раньше получить выписку из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) с ФИО собственника было просто. Но с марта 2023 года правила поменялись. Теперь такие сведения доступны только:

  • Самому владельцу или его доверенному представителю.
  • Наследнику, арендатору, залогодержателю.
  • Владельцу соседнего участка или помещения.
  • Нотариусам, органам власти, суду и правоохранителям.
  • Остальным — только с согласия самого владельца или через нотариуса.

Как подтвердить право собственности

Сервис Домклик от Сбера упростил процедуру: продавец может подтвердить, что он собственник, прямо на платформе — онлайн, быстро и бесплатно. Покупателю останется лишь убедиться в полученных данных.

Способы проверки владельца квартиры

  • Попросите выписку у продавца, полученную через МФЦ или "Госуслуги".
  • Через нотариуса, если тот оформляет сделку.
  • Через БТИ — если документы старые, до 1998 года. Актуально для собственников долей или при судебных спорах.

Признаки, которые должны насторожить

  • Несовпадение данных продавца и выписки.
  • Квартира в долевой собственности, а продавец не имеет всех документов.
  • Среди владельцев есть несовершеннолетние — потребуется разрешение от органов опеки.
  • Наличие ареста или обременения. Сделка будет заморожена до снятия ограничений.
  • Отметка о запрете на регистрацию без личного участия владельца — если действует представитель по доверенности.

Какие документы запросить у продавца

  • Паспорт всех собственников.
  • Документ-основание права собственности (договор, свидетельство и пр.).
  • Выписку из ЕГРН.
  • Согласие супруга.
  • Справку об остатке маткапитала.

Как найти владельца, если вы его не знаете

  • Придите по адресу — часто владельцы сами проживают в квартире.
  • Поговорите с соседями — особенно эффективно в старых домах.
  • Поиск в соцсетях — по ФИО можно найти контакт.

Что ещё проверить в выписке из ЕГРН

  • Совпадают ли адрес и площадь.
  • Есть ли ограничения или обременения.
  • Кто указан как правообладатель.
  • Идут ли сейчас регистрационные действия.
  • Есть ли заявление, ожидающее рассмотрения.

Подведение итогов

Получить данные о владельце можно, но теперь это требует его участия. Зато Сбер предлагает удобный способ — подтверждение через Домклик. Если оформляете сделку — сверяйте всё до мелочей и не пренебрегайте юридической проверкой. Это не только сэкономит нервы, но и защитит от потери денег.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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