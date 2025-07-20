Квартира по родственным связям: чем такая сделка может обернуться

Недвижимость — дело семейное: квартиры дарят детям, продают братьям, оформляют на родителей. Всё кажется простым — но только на первый взгляд.
С юридической точки зрения все родственники делятся на категории:
Подарили квартиру сыну? Он продал её через год? Придётся заплатить налог с полной суммы, если прошло меньше трёх лет. А при покупке жилья у родственника — никаких налоговых вычетов. Даже если сделка настоящая.
Фиктивные сделки — распространённая проблема. Занижение цены, оформление без расчёта, подделка родства — всё это может заинтересовать налоговую. В случае сомнений проверка будет обязательной.
Если квартира покупается у родственника в ипотеку, банк может затребовать подтверждение: есть ли у продавца другое жильё. Особенно осторожны банки, если видят риск мошенничества или ухода от налогов.
Нотариальное согласие супруга, оформление всех документов, подтверждение родства и прозрачные расчёты — всё это поможет избежать серьёзных проблем. Даже в кругу семьи сделки требуют максимальной юридической чистоты.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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