Квартира по родственным связям: чем такая сделка может обернуться

Налоговая служба проверяет сделки с недвижимостью между родственниками в 2025 году

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Недвижимость — дело семейное: квартиры дарят детям, продают братьям, оформляют на родителей. Всё кажется простым — но только на первый взгляд.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двое жмут руки

Близкие, дальние и "свои”

С юридической точки зрения все родственники делятся на категории:

Близкие: родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки. Именно с ними возможны льготы при сделках — например, дарение без уплаты НДФЛ.

Дальние: дяди, тёти, племянники, двоюродные. С ними уже всё иначе — налог в 13% при дарении может оказаться сюрпризом.

Свойственники: тесть, свёкор, невестка, зять. По закону — не родственники, но могут претендовать на наследство.

Взаимозависимые: включают супругов, опекунов и подопечных. Для них действуют особые налоговые правила.

Налоговые нюансы: где подводные камни

Подарили квартиру сыну? Он продал её через год? Придётся заплатить налог с полной суммы, если прошло меньше трёх лет. А при покупке жилья у родственника — никаких налоговых вычетов. Даже если сделка настоящая.

Сделки под контролем

Фиктивные сделки — распространённая проблема. Занижение цены, оформление без расчёта, подделка родства — всё это может заинтересовать налоговую. В случае сомнений проверка будет обязательной.

Банки и подозрения

Если квартира покупается у родственника в ипотеку, банк может затребовать подтверждение: есть ли у продавца другое жильё. Особенно осторожны банки, если видят риск мошенничества или ухода от налогов.

Важно помнить

Нотариальное согласие супруга, оформление всех документов, подтверждение родства и прозрачные расчёты — всё это поможет избежать серьёзных проблем. Даже в кругу семьи сделки требуют максимальной юридической чистоты.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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