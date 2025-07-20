Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабул на грани водного кризиса: запасы подземных источников могут иссякнуть к 2030 году
Лучшие средства для восстановления кожи после загара: топ-5 эффективных продуктов
Первые российские туристы в Вонсане: впечатления и неожиданности
Рецепт фаршированных шампиньонов — подойдёт для ужина и праздника
Поливать огурцы после 18:00 можно при отсутствии влаги на листьях
Исследование показало связь атак львов на людей с фазами Луны и сезоном дождей
Автомеханики рекомендуют периодически выводить мотор на высокие обороты
Диетологи предупреждают о скрытой угрозе низкоуглеводных продуктов
Маргарита Симоньян призналась, что у Тиграна Кеосаяна не наблюдается улучшений

Квартира по родственным связям: чем такая сделка может обернуться

Налоговая служба проверяет сделки с недвижимостью между родственниками в 2025 году
2:01
Недвижимость

Недвижимость — дело семейное: квартиры дарят детям, продают братьям, оформляют на родителей. Всё кажется простым — но только на первый взгляд.

Двое жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двое жмут руки

Близкие, дальние и "свои”

С юридической точки зрения все родственники делятся на категории:

  • Близкие: родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки. Именно с ними возможны льготы при сделках — например, дарение без уплаты НДФЛ.
  • Дальние: дяди, тёти, племянники, двоюродные. С ними уже всё иначе — налог в 13% при дарении может оказаться сюрпризом.
  • Свойственники: тесть, свёкор, невестка, зять. По закону — не родственники, но могут претендовать на наследство.
  • Взаимозависимые: включают супругов, опекунов и подопечных. Для них действуют особые налоговые правила.

Налоговые нюансы: где подводные камни

Подарили квартиру сыну? Он продал её через год? Придётся заплатить налог с полной суммы, если прошло меньше трёх лет. А при покупке жилья у родственника — никаких налоговых вычетов. Даже если сделка настоящая.

Сделки под контролем

Фиктивные сделки — распространённая проблема. Занижение цены, оформление без расчёта, подделка родства — всё это может заинтересовать налоговую. В случае сомнений проверка будет обязательной.

Банки и подозрения

Если квартира покупается у родственника в ипотеку, банк может затребовать подтверждение: есть ли у продавца другое жильё. Особенно осторожны банки, если видят риск мошенничества или ухода от налогов.

Важно помнить

Нотариальное согласие супруга, оформление всех документов, подтверждение родства и прозрачные расчёты — всё это поможет избежать серьёзных проблем. Даже в кругу семьи сделки требуют максимальной юридической чистоты.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
В поисках лучшей жизни в Гонконге: с чем сталкиваются домашние работники-мигранты
Косметолог Кузнецова назвала нитевые подтяжки и шлифовки самыми рискованными процедурами
Упражнение вакуум для живота активизирует поперечные мышцы пресса
В Индонезии охраняемый архипелаг Раджа-Ампат поражает подводным биоразнообразием
Агрономы рекомендовали замачивать семена петрушки для ускорения всходов
Косатки изматывают китов координированными атаками — данные наблюдений 2021 года
Эксперты раскрыли секреты быстрого приготовления жаренной картошкии
На Марсе обнаружили более 15 тысяч километров древних речных долин
Что делать, если арендатор не платит за квартиру: порядок действий по ГК РФ
Водителям советуют останавливаться за 1 метр до разметки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.