Квартиросъёмщики не платят? Есть способ вернуть деньги без скандала

Что делать, если арендатор не платит за квартиру: порядок действий по ГК РФ

3:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сдавая квартиру, трудно предсказать, как пойдут дела. Некоторые арендаторы живут годами без проблем, другие — исчезают с долгами. Что делать, если квартиросъёмщики отказываются платить?

Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка переезжает

Есть договор? Это уже половина победы

Если между собственником и жильцом подписан договор найма — решать проблему проще.

Начните с проверки договора:

Уточните, до какого числа должна поступать оплата.

Если срок не указан — платёж должен поступить до 10-го числа следующего месяца.

Затем пересчитайте сумму долга, включая оплату ЖКУ, если она возложена на жильца. Если в договоре это не прописано, то коммуналку он тоже обязан покрывать (ст. 678 ГК РФ).

Теперь можно предложить должнику решить всё по-хорошему: предупредите о намерении обратиться в суд. Часто этого достаточно — долг погашается, арендаторы съезжают.

Если нет — подавайте в суд. В зависимости от суммы требований это будет мировой или районный уровень. Суд обяжет оплатить всё: аренду, ЖКУ и проценты по ставке ЦБ (ст. 395 ГК РФ).

Выселить жильца без суда получится, только если срок договора уже истёк.

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Собственнику это ничего не стоит, а арендатору — всего 1 рубль в течение первых 11 месяцев.

Договора нет? Тогда действуем иначе

Вернуть деньги — почти невозможно. А вот выселить жильцов — реально.

Порядок действий:

Подготовьте документы: паспорт, свидетельство о собственности или выписку из ЕГРН.

Попросите жильцов съехать.

Если не реагируют — вызывайте участкового.

В его присутствии и при свидетелях объясняйте причины выселения.

После того как жильцы покинули квартиру, собственники обычно меняют замки.

Важно: нельзя вскрывать двери без участкового — это уголовное нарушение. Тем более нельзя применять силу — за угрозы и побои предусмотрена ответственность.

Как себя обезопасить при сдаче квартиры

Заключайте договор. Прописывайте паспортные данные, сроки, адрес и обязанности. На срок от года — регистрируйте обременение (ст. 674 ГК РФ).

Платите налоги. Так вы избежите проблем при официальном выселении.

Берите залог. Это гарантия: если испортят мебель — покроете убытки.

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Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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