Квартиросъёмщики не платят? Есть способ вернуть деньги без скандала

Сдавая квартиру, трудно предсказать, как пойдут дела. Некоторые арендаторы живут годами без проблем, другие — исчезают с долгами. Что делать, если квартиросъёмщики отказываются платить?
Если между собственником и жильцом подписан договор найма — решать проблему проще.
Начните с проверки договора:
Затем пересчитайте сумму долга, включая оплату ЖКУ, если она возложена на жильца. Если в договоре это не прописано, то коммуналку он тоже обязан покрывать (ст. 678 ГК РФ).
Теперь можно предложить должнику решить всё по-хорошему: предупредите о намерении обратиться в суд. Часто этого достаточно — долг погашается, арендаторы съезжают.
Если нет — подавайте в суд. В зависимости от суммы требований это будет мировой или районный уровень. Суд обяжет оплатить всё: аренду, ЖКУ и проценты по ставке ЦБ (ст. 395 ГК РФ).
Выселить жильца без суда получится, только если срок договора уже истёк.
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Вернуть деньги — почти невозможно. А вот выселить жильцов — реально.
Порядок действий:
Важно: нельзя вскрывать двери без участкового — это уголовное нарушение. Тем более нельзя применять силу — за угрозы и побои предусмотрена ответственность.
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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