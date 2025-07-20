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Квартиросъёмщики не платят? Есть способ вернуть деньги без скандала

Что делать, если арендатор не платит за квартиру: порядок действий по ГК РФ
3:13
Недвижимость

Сдавая квартиру, трудно предсказать, как пойдут дела. Некоторые арендаторы живут годами без проблем, другие — исчезают с долгами. Что делать, если квартиросъёмщики отказываются платить?

Девушка переезжает
Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка переезжает

Есть договор? Это уже половина победы

Если между собственником и жильцом подписан договор найма — решать проблему проще.

Начните с проверки договора:

  • Уточните, до какого числа должна поступать оплата.
  • Если срок не указан — платёж должен поступить до 10-го числа следующего месяца.

Затем пересчитайте сумму долга, включая оплату ЖКУ, если она возложена на жильца. Если в договоре это не прописано, то коммуналку он тоже обязан покрывать (ст. 678 ГК РФ).

Теперь можно предложить должнику решить всё по-хорошему: предупредите о намерении обратиться в суд. Часто этого достаточно — долг погашается, арендаторы съезжают.

Если нет — подавайте в суд. В зависимости от суммы требований это будет мировой или районный уровень. Суд обяжет оплатить всё: аренду, ЖКУ и проценты по ставке ЦБ (ст. 395 ГК РФ).

Выселить жильца без суда получится, только если срок договора уже истёк.

Решение для арендодателей: "Сопровождение аренды" от Домклик

Если договор есть — воспользуйтесь этой услугой. Домклик обеспечит:

  • Гарантированную оплату, даже если арендатор не заплатил;
  • Компенсацию ущерба — до 1 млн ₽.
  • Возмещение простоя, пока ищете новых жильцов.
  • Бесплатный подбор арендаторов.
  • Собственнику это ничего не стоит, а арендатору — всего 1 рубль в течение первых 11 месяцев.

Договора нет? Тогда действуем иначе

Вернуть деньги — почти невозможно. А вот выселить жильцов — реально.

Порядок действий:

  • Подготовьте документы: паспорт, свидетельство о собственности или выписку из ЕГРН.
  • Попросите жильцов съехать.
  • Если не реагируют — вызывайте участкового.
  • В его присутствии и при свидетелях объясняйте причины выселения.
  • После того как жильцы покинули квартиру, собственники обычно меняют замки.

Важно: нельзя вскрывать двери без участкового — это уголовное нарушение. Тем более нельзя применять силу — за угрозы и побои предусмотрена ответственность.

Как себя обезопасить при сдаче квартиры

  • Заключайте договор. Прописывайте паспортные данные, сроки, адрес и обязанности. На срок от года — регистрируйте обременение (ст. 674 ГК РФ).
  • Платите налоги. Так вы избежите проблем при официальном выселении.
  • Берите залог. Это гарантия: если испортят мебель — покроете убытки.
  • Воспользуйтесь Домклик Аренда. Юристы составят договор и опись имущества. Всё подписывается онлайн, правки обсуждаются в чате.
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Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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