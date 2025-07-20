Срочная сделка обернулась бедой: как мошенники охотятся на квартиры пожилых

Мошенники оформляют квартиры пенсионеров на себя через фиктивные браки и ренту

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продажа квартиры может стать ловушкой, особенно для пожилых людей. Сегодня мошенники применяют десятки способов, чтобы завладеть чужой недвижимостью — и часто их жертвами становятся пенсионеры. Почему это происходит и как можно защитить родных?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Как работают мошенники: 6 популярных схем

Вот на что чаще всего попадаются пожилые:

Заниженная цена и спешка. "Берём за пару дней, наличными". В реальности — жильё уходит почти даром.

Договоры-подмены. Обещают помощь и "пожизненное содержание", а по факту — пенсионер остаётся ни с чем.

Психологическое давление. Представляются силовиками или соцработниками, пугают долгами и арестами.

Легенда про "злых родственников". Предлагают продать квартиру, чтобы спасти её от "семейных врагов".

Фиктивный брак. Мошенник женится на пенсионерке, оформляет имущество на себя — и всё, квартира уже не её.

Кредиты под залог. Пожилой человек "вдруг" берёт займ, не понимая, что отдаёт квартиру.

Что должно насторожить

Эксперт агентства недвижимости ОГРК делится личным опытом:

"Если собственник отказывается дать контакты родственников — почти всегда он под влиянием третьих лиц. Я составляю список документов и заключаю агентский договор — создаю ощущение движения. Тем временем ищу родных через соцсети. Это не про деньги. Я не могу пройти мимо чужого горя".

Как защитить пенсионеров

Вот базовые меры, которые должен знать каждый:

Не подписывать ничего без юриста.

Не доверять тем, кто торопит.

Всегда советоваться с родными.

Не пускать в дом "псевдосотрудников".

Если мошенники уже активны — срочно обращаться в полицию и к юристу.

Как родственникам вовремя заметить беду

Проверьте, не происходит ли с близким одного из этих тревожных изменений:

Стал скрытным, не делится новостями.

Часто говорит о "срочной продаже" или долгах.

Появились "новые друзья", "помощники", нотариусы.

Берёт займы или переводит деньги без объяснений.

Упоминает про сделки ренты, содержание и т. п.

Появились бумаги, о которых вы не знали.

Важно: поддерживайте контакт, проверяйте бумаги и финансы, подключите СМС-оповещения по счету. При малейшем подозрении — к юристу или в полицию.

Где получить юридическую помощь

Сервис "Помощь юриста" на Домклик позволяет получить консультации по вопросам недвижимости из любой точки страны. Также можно:

Оспорить сделку.

Составить иск.

Получить шаблон документа.

Разобраться с разделом имущества.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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