Срочная сделка обернулась бедой: как мошенники охотятся на квартиры пожилых

Продажа квартиры может стать ловушкой, особенно для пожилых людей. Сегодня мошенники применяют десятки способов, чтобы завладеть чужой недвижимостью — и часто их жертвами становятся пенсионеры. Почему это происходит и как можно защитить родных?
Вот на что чаще всего попадаются пожилые:
Эксперт агентства недвижимости ОГРК делится личным опытом:
"Если собственник отказывается дать контакты родственников — почти всегда он под влиянием третьих лиц. Я составляю список документов и заключаю агентский договор — создаю ощущение движения. Тем временем ищу родных через соцсети. Это не про деньги. Я не могу пройти мимо чужого горя".
Вот базовые меры, которые должен знать каждый:
Проверьте, не происходит ли с близким одного из этих тревожных изменений:
Важно: поддерживайте контакт, проверяйте бумаги и финансы, подключите СМС-оповещения по счету. При малейшем подозрении — к юристу или в полицию.
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Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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