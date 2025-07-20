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Осенью квартиры уходят с молотка — в чём секрет этого сезона

Сезоны продажи квартир в 2025 году: как меняется спрос по данным рынка
2:11
Недвижимость

Хотите продать квартиру быстро и выгодно? Не всё так просто. Удачное время зависит не только от сезона или месяца, но и от вашей цели: спешите ли вы или готовы подождать подходящего покупателя.

Жильё
Фото: commons.wikimedia.org by Шакура, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жильё

Когда срочность диктует условия

Если деньги нужны срочно — на переезд, лечение или в бизнес — торг уместен в любое время года. В этом случае не до сезонности: важна скорость. Но если вы можете повременить, лучше дождаться подходящей рыночной ситуации.

Сезонные тренды: когда рынок активнее

Риелторы считают, что самыми благоприятными сезонами для продавца становятся осень и зима (за исключением январских праздников). Вот почему:

  • Закончились отпуска и каникулы.
  • Начался деловой сезон.
  • Люди активнее планируют будущие шаги.
  • Год заканчивается — нужно завершить важные дела.

Весна — тоже неплохой вариант: до конца мая рынок обычно активен. А вот летом и в январе покупатели теряют интерес: кто-то в отпуске, кто-то просто не готов заниматься сделками.

Рынок продавца и рынок покупателя

Если спрос высок, вы диктуете правила: быстрое закрытие сделки и хорошая цена. Но в период спада интереса — уже вы подстраиваетесь. Поэтому важно следить за рыночными обзорами. А ещё - выбирать момент, когда конкуренты убрали свои предложения с платформ. Тогда ваше объявление заметнее.

Подготовьте документы заранее

Ускорит продажу:

  • Узаконенная перепланировка.
  • Отсутствие налоговой задолженности.
  • Полный пакет документов (особенно при наследовании).

Современные инструменты вроде чатов с покупателями на Домклик тоже ускоряют процесс.

Осторожно с деньгами

Перед сделкой стоит продумать, как вы будете распоряжаться деньгами: открыть счёт, выбрать банк, подготовить стратегию. Оставлять наличные опасно, особенно если это ваше единственное жильё. Вложиться в недвижимость — хорошая идея, но важно правильно рассчитать налоговую нагрузку.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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