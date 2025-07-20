Продажа квартиры: когда нужно съезжать и кто решает сроки

Вы продали квартиру — когда пора освобождать её для новых владельцев? Вопрос не такой простой, как кажется.
Российское законодательство не устанавливает единого срока освобождения жилья после продажи. Статья 457 Гражданского кодекса РФ гласит: всё зависит от условий, прописанных в договоре купли-продажи. Если в документе указано, что квартира передаётся в определённую дату — значит, именно в этот день продавец обязан передать ключи и освободить жильё.
Но что, если сроков нет вовсе
В таком случае действует пункт 2 статьи 314 ГК РФ: продавец обязан исполнить обязательство в течение семи дней с момента, когда покупатель предъявит требование. То есть покупатель сначала должен письменно напомнить продавцу, что пора передать квартиру, и только потом можно начинать отсчёт этих самых семи дней.
Если и это не помогает, придётся обращаться в суд.
Если квартира свободна от проживания, стороны могут подписать акт приёма-передачи прямо в день сделки, и покупатель получит ключи немедленно.
Но если это альтернативная сделка — когда продавец одновременно покупает другое жильё, — всё зависит от цепочки: продавец может остаться в квартире ещё на несколько дней или недель. Главное — чтобы всё это было согласовано в договоре.
Этот документ — ключевой. Согласно статье 556 ГК РФ, подписанный акт означает, что продавец исполнил обязательства, и теперь жильё принадлежит покупателю. Именно дата подписания акта часто становится точкой отсчёта переезда.
Чтобы избежать недоразумений, юристы рекомендуют заранее прописывать срок освобождения квартиры в договоре. Это не только формальность — это ваша защита.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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