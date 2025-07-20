Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гигантская акула признана крупнейшей рыбой у берегов Великобритании
Ночные рынки и яхты: культурный и спортивный сезон в Санье набирает обороты
Участок федеральной трассы М-12 Восток в Свердловской области ввели в строй: из Дюртюли в Ачит с ветерком
Персик отказывается плодоносить: как получить вёдра фруктов
Виртуальные существа учатся ходить: новый этап машинного обучения
Сильные мышцы и подтянутое тело гарантируют эти простые упражнения
Сезоны продажи квартир в 2025 году: как меняется спрос по данным рынка
Кардиологи рекомендуют измерять давление на обеих руках для точной диагностики
Автомобили после затопления могут скрывать отложенные неисправности

Продажа квартиры: когда нужно съезжать и кто решает сроки

Сроки передачи квартиры при купле-продаже регулируются договором — разъяснение по ГК РФ
2:03
Недвижимость

Вы продали квартиру — когда пора освобождать её для новых владельцев? Вопрос не такой простой, как кажется.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Закон не даст точного срока

Российское законодательство не устанавливает единого срока освобождения жилья после продажи. Статья 457 Гражданского кодекса РФ гласит: всё зависит от условий, прописанных в договоре купли-продажи. Если в документе указано, что квартира передаётся в определённую дату — значит, именно в этот день продавец обязан передать ключи и освободить жильё.

Но что, если сроков нет вовсе

Если срок не указан

В таком случае действует пункт 2 статьи 314 ГК РФ: продавец обязан исполнить обязательство в течение семи дней с момента, когда покупатель предъявит требование. То есть покупатель сначала должен письменно напомнить продавцу, что пора передать квартиру, и только потом можно начинать отсчёт этих самых семи дней.

Если и это не помогает, придётся обращаться в суд.

Когда можно въехать сразу

Если квартира свободна от проживания, стороны могут подписать акт приёма-передачи прямо в день сделки, и покупатель получит ключи немедленно.

Но если это альтернативная сделка — когда продавец одновременно покупает другое жильё, — всё зависит от цепочки: продавец может остаться в квартире ещё на несколько дней или недель. Главное — чтобы всё это было согласовано в договоре.

Зачем нужен акт приёма-передачи

Этот документ — ключевой. Согласно статье 556 ГК РФ, подписанный акт означает, что продавец исполнил обязательства, и теперь жильё принадлежит покупателю. Именно дата подписания акта часто становится точкой отсчёта переезда.


Чтобы избежать недоразумений, юристы рекомендуют заранее прописывать срок освобождения квартиры в договоре. Это не только формальность — это ваша защита.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Как приготовить идеальную яичницу, полезную и нежирную: метод приготовления на пару
Пальмовый дом в Кью закроется на реставрацию в 2027 году — проект оценили в £50 млн
Беременность помогает Регине Тодоренко бороться со сколеозом
Сапсаны адаптировались к жизни в городах Великобритании
Работа в ночную смену повышает уровень кортизола и ослабляет иммунитет
Физиотерапевт Лилли Сабри предложила комплекс упражнений для укрепления мышц корпуса
Что происходит с вашим телом в бане: эффекты, о которых вы даже не догадывались
Сроки передачи квартиры при купле-продаже регулируются договором — разъяснение по ГК РФ
Аномалии Средиземного моря спровоцировали погодный катаклизм
Минприроды напомнило о запрете вылова тайменя без последующего выпуска
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.