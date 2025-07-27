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Кондиционер против батарей: кто на самом деле даёт больше тепла за меньшие деньги

Инверторный кондиционер выдает до 5 кВт тепла при потреблении 1 кВт энергии
2:06
Недвижимость

В условиях подорожания энергоресурсов вопрос отопления жилых помещений приобретает особую актуальность. Среди альтернативных решений всё чаще рассматривается использование кондиционера как отопительного прибора. При правильной эксплуатации этот вариант может оказаться существенно экономичнее традиционного обогревателя.

Кондиционер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кондиционер

Насколько эффективен кондиционер в режиме обогрева

Ключевым показателем в расчёте эффективности кондиционера считается SCOP — сезонный коэффициент преобразования энергии. Он показывает, сколько тепловой энергии удаётся получить из одного киловатта потреблённой электроэнергии.

  • Обычный электрический обогреватель преобразует 1 кВт электричества в 1 кВт тепла.

  • Инверторный кондиционер способен выдать от 4 до 5 кВт тепла на 1 кВт потребления, что делает его в несколько раз эффективнее.

Такой результат достигается за счёт технологии теплового насоса, при которой энергия берётся из окружающего воздуха.

Почему инверторные модели экономичнее

Современные инверторные кондиционеры регулируют мощность плавно, без частых запусков и отключений. Это позволяет:

  • точнее поддерживать заданную температуру;

  • снизить уровень шума;

  • сократить общее потребление электроэнергии;

  • увеличить срок службы устройства.

Старые модели кондиционеров, работающие на фиксированной мощности, обычно потребляют около 1 кВт в час. Инверторные — меньше, особенно в поддерживающем режиме, когда не требуется быстрый нагрев воздуха.

Оптимальные температурные настройки

Для снижения затрат специалисты рекомендуют:

  • днём выставлять температуру от +20 до +22 °C;

  • ночью — от +18 до +20 °C.

Такие параметры считаются достаточными для комфортного микроклимата и одновременно позволяют избежать перерасхода энергии.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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