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Легкий способ очистить стиральную машину за 5 минут, который стоит попробовать каждому

Простые и безопасные способы очистить стиральную машину без уксуса
2:27
Недвижимость

Чистка стиральной машины — это одна из тех задач, которые мы часто откладываем, несмотря на то что она напрямую влияет на качество стирки и срок службы оборудования. Зачастую мы полагаемся на уксус для устранения неприятных запахов и накипи, но есть ли способ еще более эффективный и приятный? Оказывается, да!

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Лучший способ очистки стиральной машины

Стиральная машина — важная часть быта, но со временем в ней могут накапливаться налет, известковая пленка и даже плесень. Эти накопления не только ухудшают качество стирки, но и могут оставить неприятный запах, нарушая чистоту вашего белья. Хотя многие считают, что машина очищается сама во время стирки, на самом деле, ей тоже нужно внимание.

Натуральная альтернатива уксусу

Если вы устали от запаха уксуса, попробуйте другую простую, но эффективную смесь, которая освежит вашу стиральную машину:

  • Лимон и зубная паста: это удивительное сочетание работает прекрасно. Лимон — природное средство для удаления накипи, а зубная паста усиливает очищающее действие. Просто нанесите пасту на лимон, и положите в барабан стиральной машины. Пастой также можно обработать внутреннюю сторону дверцы.
  • Пищевая сода и уксус: классическая пара для чистки. Откройте прокладку стиральной машины, посыпьте пищевой содой и полейте уксусом. Такое сочетание эффективно удаляет накопления и плесень в самых труднодоступных местах.
  • Таблетки для посудомоечной машины: да, это работает! Две таблетки для посудомойки в пустой барабан, и стирка на программе "хлопок" при температуре 60°C — эффективное средство для удаления известкового налета.

Регулярная чистка — залог долговечности

Не забывайте о регулярной чистке стиральной машины. Один раз в полгода — и ваше оборудование будет работать как новенькое. Такой подход не только поддерживает вашу машину в отличном состоянии, но и гарантирует, что белье всегда будет чистым и без запаха. Чистка стиральной машины — это не просто вопрос гигиеничности, но и реальный способ продлить ее срок службы.

Попробуйте эти методы, и ваша стиральная машина будет не только чистой, но и приятно пахнуть.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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