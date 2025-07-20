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Вытяжка, как новая: секрет чистки, который сэкономит вам кучу времени и денег

Эффективная чистка вытяжки без химии: использование пищевой соды для удаления жира и грязи
2:12
Недвижимость

В летний период, когда температура воздуха достигает своего пика, проблема с неприятными запахами и плохо функционирующими вытяжками становится актуальной для многих. Проблема в том, что фильтры на вытяжке могут забиться пылью и жиром, что мешает ей работать должным образом. Оказавшись в такой ситуации, вам может показаться, что вытяжка не справляется с задачей. Однако решение намного проще, чем кажется.

Кухонная вытяжка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонная вытяжка

Один из самых эффективных методов — это очистка фильтра с использованием привычных домашних ингредиентов. Пищевая сода и горячая вода — вот два компонента, которые могут помочь вам вернуть вашу вытяжку в рабочее состояние за несколько минут. В отличие от множества химических средств, которые могут быть не только дорогими, но и вредными для здоровья, этот способ не только экономичен, но и экологичен.

Как очистить фильтр вытяжки с помощью соды:

  • Налейте в кастрюлю тёплую воду (не кипяток).
  • Добавьте несколько ложек пищевой соды и тщательно перемешайте.
  • Окуните фильтр в раствор и оставьте на несколько минут. Переверните и повторите с другой стороны.
  • Если загрязнения остались, воспользуйтесь губкой.

Этот метод позволяет не только очистить фильтр, но и предотвратить накопление жировых отложений. Благодаря тому, что сода действует мягко, вы не повредите решетку, а жир и пыль уйдут без следа.

Зачем нужно регулярно чистить фильтр вытяжки

Необходимо не только поддерживать чистоту на кухне, но и заботиться о своем здоровье. Скопившиеся жир и пыль могут вызвать аллергию и раздражения дыхательных путей. Чистить решетку рекомендуется хотя бы раз в год, но с таким простым методом вы можете делать это гораздо чаще, когда почувствуете, что вытяжка работает хуже.

Для чистки духовки также существует проверенное решение. Для эффективного очищения загрязнений без использования дорогих химикатов достаточно использовать простой и доступный набор ингредиентов. Как это делать — мы расскажем в следующей части.

Уточнения

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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