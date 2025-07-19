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Открой кладовку — закрой ипотеку: что из бабушкиных запасов стоит целое состояние

Коллекционеры готовы платить до миллиона рублей за винтажные вещи из СССР
4:00
Недвижимость

Всё, что устарело для одного поколения, может стать сокровищем для другого. На чердаках, в кладовках и бабушкиных сундуках порой скрываются вещи, за которые коллекционеры готовы выложить сотни тысяч — и даже миллионы рублей. Вот что точно стоит поискать у себя дома.

Антиквариат на чердаке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Антиквариат на чердаке

Винтажные часы — больше, чем просто время

Когда-то они были обычным аксессуаром в каждом доме: настенные, каминные, наручные. Со временем их убрали с глаз долой — мол, вышли из моды. Но мода вернулась:

  • Часы советских марок могут стоить от 20 000 рублей и выше.
  • Раритеты европейских брендов - от 100 000 до миллиона.

Если у вас на чердаке пылится старая "Слава" или "Полёт" — стоит оценить её у антиквара.

Столовое серебро — семейное золото

Сейчас такие наборы — роскошь. А раньше они были частью приданного и передавались из поколения в поколение. Особенно ценны:

  • Приборы до 1970 года.
  • Наборы с клеймом фабрики.
  • Предметы ручной чеканки.

Цена за грамм серебра растёт, а винтажные наборы могут стоить в 10 раз дороже номинала.

Комиксы — бумажный путь к богатству

Если в юности вы читали "Человека-паука" или "Ну, погоди!" в комиксах — не выбрасывайте их. Коллекционеры охотятся за:

  • Первыми выпусками Marvel, DC.
  • Редкими переводами и изданиями времён СССР.

Один редкий экземпляр может стоить десятки тысяч рублей — а некоторые и сотни.

Видеоигры — ностальгия, которая окупается

Диски от приставок, старые кассеты и даже коробки от них — на вес золота для ретро-геймеров:

  • Игрa на Sega, Nintendo, Dendy - от 5 000 рублей.
  • Комплект с коробкой и инструкцией - в разы дороже.

Оценка зависит от редкости и состояния, так что не выбрасывайте старые картриджи — они теперь коллекционные!

Монеты — клад в ладони

Не только кладоискатели находят сокровища. Старые монеты могут лежать прямо у вас в банке с мелочью. Особую ценность представляют:

  • Юбилейные советские монеты.
  • Редкие экземпляры с заводским браком.
  • Императорские рубли и копейки.

Некоторые монеты продают на аукционах за миллионы рублей.

Ковры — чем старее, тем дороже

Персидские, бакинские, туркменские ковры ручной работы, которые в 90-х отправлялись на дачи, сегодня могут стоить как подержанный автомобиль:

  • Советские гобелены и ковры ручной вязки - от 50 000 рублей.
  • Аутентичные восточные изделия - от 200 000 и выше.

Главное — сохранность и подтверждение происхождения.

Картины — неожиданный капитал

Живопись, которую вы считали "бабушкиной пылью", может быть работой малоизвестного, но перспективного художника. Особенно ценны:

  • Работы с подписями и датами.
  • Жанровые сцены из 60-90-х годов.
  • Картины в стиле соцреализма.

Прежде чем отдавать в комиссионку — покажите эксперту.

Старые книги — бумажное золото

Первая мысль при виде старой книги — "выкинуть или сдать в макулатуру". Но не спешите:

  • Первое издание Булгакова, Довлатова, Платонова: редкость.
  • Доцензурные издания до 1917 года: коллекционный раритет.
  • Детские книги 50-70-х: пользуются спросом у коллекционеров и дизайнеров.

Проверьте полки и сундуки — возможно, в них зреет ваша неожиданная пенсия.

Мир коллекционирования непредсказуем: сегодня старая игрушка, завтра — аукционный лот. Проверьте, что прячется в пыльных коробках, и не спешите избавляться от прошлого. Оно может оказаться вашим финансовым будущим.

Уточнения

Антиквариа́т (лат. antiquus "старый") — художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих значительную ценность.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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