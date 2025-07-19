Открой кладовку — закрой ипотеку: что из бабушкиных запасов стоит целое состояние

Всё, что устарело для одного поколения, может стать сокровищем для другого. На чердаках, в кладовках и бабушкиных сундуках порой скрываются вещи, за которые коллекционеры готовы выложить сотни тысяч — и даже миллионы рублей. Вот что точно стоит поискать у себя дома.
Когда-то они были обычным аксессуаром в каждом доме: настенные, каминные, наручные. Со временем их убрали с глаз долой — мол, вышли из моды. Но мода вернулась:
Если у вас на чердаке пылится старая "Слава" или "Полёт" — стоит оценить её у антиквара.
Сейчас такие наборы — роскошь. А раньше они были частью приданного и передавались из поколения в поколение. Особенно ценны:
Цена за грамм серебра растёт, а винтажные наборы могут стоить в 10 раз дороже номинала.
Если в юности вы читали "Человека-паука" или "Ну, погоди!" в комиксах — не выбрасывайте их. Коллекционеры охотятся за:
Один редкий экземпляр может стоить десятки тысяч рублей — а некоторые и сотни.
Диски от приставок, старые кассеты и даже коробки от них — на вес золота для ретро-геймеров:
Оценка зависит от редкости и состояния, так что не выбрасывайте старые картриджи — они теперь коллекционные!
Не только кладоискатели находят сокровища. Старые монеты могут лежать прямо у вас в банке с мелочью. Особую ценность представляют:
Некоторые монеты продают на аукционах за миллионы рублей.
Персидские, бакинские, туркменские ковры ручной работы, которые в 90-х отправлялись на дачи, сегодня могут стоить как подержанный автомобиль:
Главное — сохранность и подтверждение происхождения.
Живопись, которую вы считали "бабушкиной пылью", может быть работой малоизвестного, но перспективного художника. Особенно ценны:
Прежде чем отдавать в комиссионку — покажите эксперту.
Первая мысль при виде старой книги — "выкинуть или сдать в макулатуру". Но не спешите:
Проверьте полки и сундуки — возможно, в них зреет ваша неожиданная пенсия.
Мир коллекционирования непредсказуем: сегодня старая игрушка, завтра — аукционный лот. Проверьте, что прячется в пыльных коробках, и не спешите избавляться от прошлого. Оно может оказаться вашим финансовым будущим.
Антиквариа́т (лат. antiquus "старый") — художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих значительную ценность.
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