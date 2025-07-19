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Теплая вода в бассейне? Уберите это! Простой способ вернуть прохладу

Как охладить воду в бассейне: 5 методов для жаркого лета
Недвижимость

Летний отдых у бассейна может стать не таким приятным, если вода слишком горячая. Это не только дискомфорт, но и риск для здоровья, поскольку горячая вода способствует размножению бактерий и снижает эффективность химической обработки. Как же справиться с перегревом воды?

бассейн на даче
Фото: freepik.com is licensed under public domain
бассейн на даче

Почему вода в бассейне слишком горячая

Основной причиной перегрева является интенсивное солнечное излучение, особенно в жаркие дни. Без тени или специальных систем охлаждения вода в бассейне быстро нагревается. Чехлы темного цвета также могут способствовать большему поглощению тепла. Если бассейн находится в плохо проветриваемом месте, температура воды будет только расти.

Способы охлаждения воды в бассейне

Существует несколько методов, которые помогут снизить температуру воды и сделать ваш отдых более комфортным.

  • Добавьте струи воды или фонтаны в бассейн
    Одним из самых эффективных способов охладить воду является установка струй воды или фонтанов. Это способствует постоянному испарению, что помогает поддерживать оптимальную температуру воды. Также можно использовать специальные устройства — чиллеры для бассейнов, которые предназначены именно для охлаждения воды.
  • Установите тепловой насос
    Для быстрого и эффективного контроля температуры воды можно использовать тепловой насос. Он помогает экономить энергию, переносив тепло из воды в атмосферу, сохраняя её прохладной.
  • Использование системы фильтрации
    Вы можете настроить фильтры бассейна так, чтобы они работали в более холодные часы дня, тем самым снижая температуру воды и экономя энергию. Однако не стоит сокращать время фильтрации слишком сильно, так как это может негативно повлиять на качество воды.
  • Использование покрытия для бассейна
    Особое внимание стоит уделить использованию покрытий для бассейна. Они не только защищают воду от загрязнений, но и помогают контролировать температуру, предотвращая её перегрев в дневное время.

Уточнения

Тепловой насос или теплонасос — тепловая машина, устройство для переноса тепловой энергии от источника к потребителю.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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