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Дизайнеры плачут, когда видят это: 6 вещей в интерьере, на которых нельзя экономить

Каменные столешницы и латунная фурнитура признаны лучшими вложениями в интерьере
3:44
Недвижимость

Кажется, что в интерьере всё можно подобрать бюджетно — но есть вещи, на которых экономия оборачивается потерей уюта, стиля и долговечности. Ниже — список деталей, которые достойны вложений: они не только "делают" пространство, но и прослужат долгие годы.

Интерьер ванной с латунью и мрамором
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер ванной с латунью и мрамором

Ванная, как в лучших отелях

Это не просто комната для гигиены. Это — личная зона комфорта, где важно всё: от уюта до освещения. Хорошо оформленная ванная превращается в домашний спа-салон. Обратите внимание на следующие элементы:

  • Отдельно стоящая ванна — эстетика + релакс.
  • Душ с функцией гидромассажа и парогенератором.
  • Качественный текстиль: полотенца, халаты, коврики.
  • Живые растения и ароматические свечи.

Уют здесь рождается из деталей. Потратьтесь на них один раз — и будете радовать себя каждый день.

Столешницы, которые переживут всё

И на кухне, и в ванной столешницы — зона повышенного износа. На дешёвом пластике всё быстро царапается и пачкается. Что действительно работает:

  • Гранит и мрамор — нестареющая классика.
  • Кварц — прочный и влагостойкий.
  • Искусственный камень — практично и стильно.

Натуральный камень не только выглядит дорого, но и служит десятилетиями. Главное — выбрать подходящие средства ухода, и ваша кухня не потеряет блеска.

Картины, созданные для вас

Оригинальное произведение искусства — не только украшение. Это акцент, который придаёт пространству индивидуальность. Лучше заказать у художника картину под интерьер:

  • Можно обсудить цвет, стиль, композицию.
  • Участвовать в процессе создания.
  • Получить вещь, в которой будет часть вас.

Такие детали никогда не выглядят случайно. Они собирают интерьер воедино и делают его по-настоящему вашим.

Напольные покрытия: фундамент уюта

Пол — это то, по чему вы ходите каждый день. И он должен быть не просто красивым, но и прочным:

  • В спальне и гостиной — дерево или паркет.
  • В ванной и кухне — плитка или камень.
  • Для балконов и прихожей — влагостойкие решения.

Важно учитывать не только эстетику, но и нагрузку. Дешёвый ламинат быстро приходит в негодность, особенно в зонах с высокой проходимостью. А качественное покрытие прослужит десятилетиями.

Латунь: благородный металл в деталях

Хорошая фурнитура — это как украшения для дома. А латунь — один из самых удачных выборов:

  • Изящные ручки, краны, выключатели.
  • Устойчивость к коррозии.
  • Минимальный уход.

Особенно эффектно латунь смотрится в сочетании с матовыми и нейтральными поверхностями. Такие детали добавляют интерьеру роскоши и зрелости, даже если в остальном он лаконичен.

Текстиль, создающий атмосферу

Правильно подобранный текстиль способен преобразить даже самый простой интерьер. Главное — обращать внимание на:

  • Плотность и текстуру тканей.
  • Сочетание цветов с мебелью и отделкой.
  • Сезонность (зимой — бархат, летом — лён).

Что точно заслуживает внимания

  • Шторы: могут быть акцентом или наоборот, "растворяться" в пространстве.
  • Подушки и пледы: меняют настроение комнаты без ремонта.
  • Покрывала и ковры: делают зону отдыха уютнее.

Инвестируя в качественный текстиль, вы получаете инструмент для быстрой смены атмосферы — без перестановок и перекрасов.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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