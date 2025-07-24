Застилать кровать по утрам? Плюсы и минусы утреннего ритуала: раскроем правду

Утренняя заправка кровати: польза или вред? Научные факты и рекомендации

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие верят, что утренняя заправка кровати — это важная часть ежедневного ритуала, которая помогает создать порядок и задать позитивный настрой на весь день. Однако, согласно некоторым исследованиям, это не всегда полезно.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на кровати

Почему утреннее застилание кровати может быть вредным?

Много лет назад учёные из Кингстонского университета выяснили, что утреннее застилание кровати может способствовать размножению пылевых клещей. Эти микроскопические существа питаются омертвевшими клетками кожи, которые мы оставляем на простынях во время сна. Если сразу же накрыть постель, то создаётся идеальная среда для их размножения: тепло, влажность и темнота.

Специалисты рекомендуют не застилать кровать сразу после пробуждения, а дать ей «подышать» в течение нескольких часов. Это можно сделать, даже если окно будет открыто. Такой подход поможет уменьшить количество пылевых клещей и снизить риск развития аллергии и астмы, пишет nlc.hu.

Психологическое влияние утренней рутины

Как утренняя рутина влияет на наше психологическое состояние? Исследования показывают, что соблюдение порядка помогает снизить уровень стресса и настроиться на позитивный лад. Когда мы выполняем определённые действия каждый день, это создаёт ощущение контроля и завершённости. Кроме того, утренняя рутина может повысить уровень дофамина — гормона счастья, который улучшает настроение и помогает чувствовать себя более организованным.

Однако, если в вашем доме постоянно царит беспорядок, это может негативно сказаться на концентрации внимания и рабочей памяти, особенно в периоды стресса. Поэтому важно найти баланс между порядком и расслабленностью.

Уточнения

Посте́ль (от «постилать») — всё, что постилается для отдыха и сна: подстилка, тюфяк, матрац, постельное бельё и так далее.



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