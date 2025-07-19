Фритюрница дышит легче: что делает один забытый чайный пакетик

Специалисты рекомендуют использовать чайный пакетик для ухода за фритюрницей

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Фритюрница давно стала незаменимой на многих кухнях благодаря способности готовить хрустящие блюда с минимальным количеством масла. Но мало кто знает, что с её помощью можно не только готовить, но и… использовать чайный пакетик. И не для вкуса, а чтобы решить распространённую проблему.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Аэрогриль

Чайный пакетик против запахов и налёта

Во время жарки особенно ароматных продуктов — рыбы, чеснока, специй — внутри фритюрницы остаются стойкие запахи. Даже после мытья избавиться от них непросто. Именно тут и приходит на помощь чайный пакетик.

Чай — натуральный абсорбент. Дубильные вещества и антиоксиданты в его составе помогают нейтрализовать запахи и обладают лёгким антибактериальным эффектом. В результате устройство остаётся свежим, а риск образования налёта и остатков пищи снижается.

Как использовать чайный пакетик во фритюрнице

Всё просто:

Положите сухой чайный пакетик (лучше чёрный или зелёный, без ароматизаторов) в корзину или на дно фритюрницы.

Включите прибор на разогрев или начните готовить как обычно.

Пакетик будет постепенно впитывать запахи и лишнюю влагу.

По завершении готовки уберите использованный пакетик.

Этот нехитрый приём помогает избежать лишней влаги и конденсата внутри прибора — одной из причин появления плесени и неприятного запаха. Использование чайного пакетика не заменяет полноценную чистку, но отлично дополняет её.

Простой способ продлить жизнь фритюрницы

Этот метод не требует затрат, подходит для любого типа фритюрницы и не влияет на вкус блюд. А главное — помогает сохранить прибор в чистоте, снизить частоту чистки и продлить срок службы.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира).



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