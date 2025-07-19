Фритюрница дышит легче: что делает один забытый чайный пакетик

Фритюрница давно стала незаменимой на многих кухнях благодаря способности готовить хрустящие блюда с минимальным количеством масла. Но мало кто знает, что с её помощью можно не только готовить, но и… использовать чайный пакетик. И не для вкуса, а чтобы решить распространённую проблему.
Во время жарки особенно ароматных продуктов — рыбы, чеснока, специй — внутри фритюрницы остаются стойкие запахи. Даже после мытья избавиться от них непросто. Именно тут и приходит на помощь чайный пакетик.
Чай — натуральный абсорбент. Дубильные вещества и антиоксиданты в его составе помогают нейтрализовать запахи и обладают лёгким антибактериальным эффектом. В результате устройство остаётся свежим, а риск образования налёта и остатков пищи снижается.
Всё просто:
Этот нехитрый приём помогает избежать лишней влаги и конденсата внутри прибора — одной из причин появления плесени и неприятного запаха. Использование чайного пакетика не заменяет полноценную чистку, но отлично дополняет её.
Этот метод не требует затрат, подходит для любого типа фритюрницы и не влияет на вкус блюд. А главное — помогает сохранить прибор в чистоте, снизить частоту чистки и продлить срок службы.
Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.