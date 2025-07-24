Аэрофритюрница: как приручить этого энергозверя и не разориться на счетах за электричество

Неожиданный энергозатратчик: ваша аэрофритюрница может потреблять больше энергии, чем телевизор

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда речь заходит о самых энергозатратных приборах в доме, мы часто думаем о холодильнике. Но есть и менее очевидный, но не менее прожорливый гаджет — аэрофритюрница. Несмотря на компактные размеры, она может потреблять больше электроэнергии, чем средний телевизор.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розетка с вилкой

Аэрофритюрница, или фритюрница с горячим воздухом, завоевала популярность благодаря простоте использования и быстрому приготовлению блюд. Её высокая мощность и интенсивные температурные режимы могут привести к потреблению до 1500 Вт⋅ч в час, в то время как обычный телевизор расходует всего 400–600 Вт⋅ч. Это происходит из-за того, что аэрофритюрница оснащена мощными вентиляторами, которые равномерно распределяют тепло по всему пространству, обеспечивая равномерное приготовление пищи.

Если вы хотите уменьшить энергопотребление своей аэрофритюрницы, следуйте этим простым рекомендациям:

Выключайте прибор за 1–3 минуты до окончания программы. Даже после выключения аэрофритюрница будет оставаться горячей, и вы сможете использовать остаточное тепло для завершения приготовления. Не готовьте слишком маленькие порции. Если вам нужно разогреть всего один ломтик тоста или эмпанаду, лучше сделать это на сковороде или в микроволновой печи. Это позволит сэкономить электроэнергию. Готовьте несколько порций одновременно. Если вы планируете готовить несколько блюд, используйте аэрофритюрницу несколько раз, предварительно разогрев её. Это позволит сэкономить энергию.

Следуя этим советам, вы сможете не только снизить энергопотребление, но и сэкономить на счетах за электроэнергию, уверяет nlc.hu.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира).



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