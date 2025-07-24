Аэрофритюрница: как приручить этого энергозверя и не разориться на счетах за электричество

Когда речь заходит о самых энергозатратных приборах в доме, мы часто думаем о холодильнике. Но есть и менее очевидный, но не менее прожорливый гаджет — аэрофритюрница. Несмотря на компактные размеры, она может потреблять больше электроэнергии, чем средний телевизор.
Аэрофритюрница, или фритюрница с горячим воздухом, завоевала популярность благодаря простоте использования и быстрому приготовлению блюд. Её высокая мощность и интенсивные температурные режимы могут привести к потреблению до 1500 Вт⋅ч в час, в то время как обычный телевизор расходует всего 400–600 Вт⋅ч. Это происходит из-за того, что аэрофритюрница оснащена мощными вентиляторами, которые равномерно распределяют тепло по всему пространству, обеспечивая равномерное приготовление пищи.
Если вы хотите уменьшить энергопотребление своей аэрофритюрницы, следуйте этим простым рекомендациям:
Следуя этим советам, вы сможете не только снизить энергопотребление, но и сэкономить на счетах за электроэнергию, уверяет nlc.hu.
Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира).
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