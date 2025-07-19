Простая вешалка, большой эффект: неожиданные идеи для дома и игр

В эпоху, когда всё чаще говорят об осознанном потреблении, одежда и аксессуары — один из простейших способов проявить креатив и заботу об окружающей среде. И речь не только о модных покупках или обновлении гардероба.
Иногда достаточно взглянуть на привычные вещи по-новому. Например, на обычные деревянные вешалки. Именно они неожиданно стали частью проекта по созданию дизайнерских предметов и даже игрушек.
Во Франции в рамках Maker Faire 2025 прошла мастерская, где взрослых и детей приглашали создавать игрушки из деревянных вешалок Spaceo от Leroy Merlin. Немного пилки, пара шурупов, помощь родителей или аниматоров — и из вешалок рождались динозавры, самолёты, птицы.
Такие занятия не только развивают фантазию, но и учат видеть в привычных предметах новые возможности.
Делать что-то своими руками — это не обязательно про сложные проекты или многочасовую работу. Иногда достаточно желания и пары подручных материалов.
Вешалки можно превратить в интерьерные детали, игрушки для детей или даже оригинальные аксессуары. Всё зависит только от вашей фантазии и желания попробовать.
Всё чаще переработка и апсайклинг становятся не просто данью моде, а частью философии жизни. Перерабатывая старые вещи, мы не только экономим деньги, но и уменьшаем количество отходов.
Каждая переделанная вещь — это маленький вклад в общее дело и возможность показать свою индивидуальность.
Тремпель (также плечики, вешалка) — приспособление для хранения одежды в подвешенном состоянии.
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