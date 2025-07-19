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Простая вешалка, большой эффект: неожиданные идеи для дома и игр

Переработка вешалок: примеры использования в быту и интерьере
1:47
Недвижимость

В эпоху, когда всё чаще говорят об осознанном потреблении, одежда и аксессуары — один из простейших способов проявить креатив и заботу об окружающей среде. И речь не только о модных покупках или обновлении гардероба.

Вешалки
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вешалки

Иногда достаточно взглянуть на привычные вещи по-новому. Например, на обычные деревянные вешалки. Именно они неожиданно стали частью проекта по созданию дизайнерских предметов и даже игрушек.

Вторая жизнь вешалок

Во Франции в рамках Maker Faire 2025 прошла мастерская, где взрослых и детей приглашали создавать игрушки из деревянных вешалок Spaceo от Leroy Merlin. Немного пилки, пара шурупов, помощь родителей или аниматоров — и из вешалок рождались динозавры, самолёты, птицы.

Такие занятия не только развивают фантазию, но и учат видеть в привычных предметах новые возможности.

DIY как стиль жизни

Делать что-то своими руками — это не обязательно про сложные проекты или многочасовую работу. Иногда достаточно желания и пары подручных материалов.

Вешалки можно превратить в интерьерные детали, игрушки для детей или даже оригинальные аксессуары. Всё зависит только от вашей фантазии и желания попробовать.

Переработка как модный тренд

Всё чаще переработка и апсайклинг становятся не просто данью моде, а частью философии жизни. Перерабатывая старые вещи, мы не только экономим деньги, но и уменьшаем количество отходов.

Каждая переделанная вещь — это маленький вклад в общее дело и возможность показать свою индивидуальность.

Уточнения

Тремпель (также плечики, вешалка) — приспособление для хранения одежды в подвешенном состоянии.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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