Не оставляйте это на подоконнике — иначе насекомые поселятся навсегда

С наступлением лета насекомые становятся нежеланными, но частыми гостями в наших домах. И хотя многим привычнее тянуться за химическим спреем, есть простые и безопасные способы справиться с этой проблемой — без токсинов и лишних затрат.
Комары, осы и мухи не переносят определённые запахи. Если разместить на подоконнике герань, лаванду, базилик, мяту, лемонграсс, чеснок, розмарин или лавровый лист, это создаст естественный барьер.
Плюс — такие растения не только полезны, но и украшают интерьер.
Дополнительно можно использовать ароматические свечи или палочки с эфирными маслами эвкалипта, лемонграсса и лаванды — они помогут создать атмосферу, некомфортную для насекомых.
Давно известный, но до сих пор эффективный способ — лимон с гвоздикой.
Просто разрежьте лимон пополам и воткните в мякоть несколько гвоздичек. Поставьте рядом с окнами или дверями — и запах отпугнёт насекомых.
Этот метод не требует ни специальных средств, ни затрат, а аромат приятен для людей и невыносим для насекомых.
Летом муравьи появляются буквально из ниоткуда.
Чтобы не звать дезинсектора, попробуйте простой способ — ватные шарики, пропитанные уксусом, или спрей из воды и уксуса в пропорции 1:1.
Протрите этим раствором окна, дверные проёмы и щели — уксус нарушает обонятельные дорожки муравьёв, и они теряют ориентиры.
Эти методы не навредят ни детям, ни животным, а главное — помогут избежать лишней химии в доме. Немного терпения и внимания — и вы сможете наслаждаться летом с открытыми окнами, не опасаясь незваных гостей.
Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).
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