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Не оставляйте это на подоконнике — иначе насекомые поселятся навсегда

Натуральные способы борьбы с насекомыми в домашних условиях
Недвижимость

С наступлением лета насекомые становятся нежеланными, но частыми гостями в наших домах. И хотя многим привычнее тянуться за химическим спреем, есть простые и безопасные способы справиться с этой проблемой — без токсинов и лишних затрат.

Рыжий таракан
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Рыжий таракан

Ароматические растения против насекомых

Комары, осы и мухи не переносят определённые запахи. Если разместить на подоконнике герань, лаванду, базилик, мяту, лемонграсс, чеснок, розмарин или лавровый лист, это создаст естественный барьер.
Плюс — такие растения не только полезны, но и украшают интерьер.

Дополнительно можно использовать ароматические свечи или палочки с эфирными маслами эвкалипта, лемонграсса и лаванды — они помогут создать атмосферу, некомфортную для насекомых.

Лимон и гвоздика — старое доброе средство

Давно известный, но до сих пор эффективный способ — лимон с гвоздикой.
Просто разрежьте лимон пополам и воткните в мякоть несколько гвоздичек. Поставьте рядом с окнами или дверями — и запах отпугнёт насекомых.
Этот метод не требует ни специальных средств, ни затрат, а аромат приятен для людей и невыносим для насекомых.

Как прогнать муравьёв без химии

Летом муравьи появляются буквально из ниоткуда.
Чтобы не звать дезинсектора, попробуйте простой способ — ватные шарики, пропитанные уксусом, или спрей из воды и уксуса в пропорции 1:1.
Протрите этим раствором окна, дверные проёмы и щели — уксус нарушает обонятельные дорожки муравьёв, и они теряют ориентиры.

Безопасно, просто, эффективно

Эти методы не навредят ни детям, ни животным, а главное — помогут избежать лишней химии в доме. Немного терпения и внимания — и вы сможете наслаждаться летом с открытыми окнами, не опасаясь незваных гостей.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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