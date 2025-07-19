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Одна ошибка с холодильником — и фрукты станут мусором уже завтра

Ошибки в хранении фруктов, которые сокращают их срок годности
1:50
Недвижимость

Каждый сталкивался с этим: купленные на рынке яблоки или персики через пару дней уже сморщенные или покрытые плесенью. Часто причина не в самих фруктах, а в том, как мы их храним.

Фрукты и овощи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фрукты и овощи

Итальянский фермер, за которым следят тысячи пользователей в соцсетях, делится простыми, но важными советами. Ведь правильное хранение позволяет избежать порчи, неприятного запаха и лишних трат.

Самая частая ошибка — хранить всё вместе

Фрукты созревают с разной скоростью. Многие выделяют этилен — газ, ускоряющий созревание. Если положить вместе, скажем, спелое яблоко и банан, последний переспеет за считаные часы. Цепная реакция погубит всю корзину.

Чтобы этого избежать, нужно:

  • держать разные фрукты в отдельных контейнерах;
  • не складывать яблоки, киви и другие "катализаторы" рядом с мягкими ягодами;
  • помнить, что ягоды и виноград плохо переносят лишнюю влагу.

Пакет + холодильник = быстрый путь к плесени

Не стоит оставлять фрукты в пластиковых пакетах. Внутри накапливается влага, появляется конденсат — и уже через пару дней плоды портятся.

Как правильно

  • Сразу после покупки доставайте фрукты из пакетов.
  • Храните их в открытых контейнерах или на полках холодильника.
  • Используйте тонкую хлопчатобумажную ткань, чтобы впитать лишнюю влагу.
  • Осматривайте запасы регулярно — один испорченный плод способен погубить все остальные.

Холодильник не для всех

Не все фрукты нужно сразу убирать в холод. У каждого вида свои особенности. Понимание этого — несложный, но важный шаг, который поможет сберечь свежесть продуктов и деньги в кошельке.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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