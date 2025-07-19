Одна ошибка с холодильником — и фрукты станут мусором уже завтра

Каждый сталкивался с этим: купленные на рынке яблоки или персики через пару дней уже сморщенные или покрытые плесенью. Часто причина не в самих фруктах, а в том, как мы их храним.
Итальянский фермер, за которым следят тысячи пользователей в соцсетях, делится простыми, но важными советами. Ведь правильное хранение позволяет избежать порчи, неприятного запаха и лишних трат.
Фрукты созревают с разной скоростью. Многие выделяют этилен — газ, ускоряющий созревание. Если положить вместе, скажем, спелое яблоко и банан, последний переспеет за считаные часы. Цепная реакция погубит всю корзину.
Чтобы этого избежать, нужно:
Пакет + холодильник = быстрый путь к плесени
Не стоит оставлять фрукты в пластиковых пакетах. Внутри накапливается влага, появляется конденсат — и уже через пару дней плоды портятся.
Не все фрукты нужно сразу убирать в холод. У каждого вида свои особенности. Понимание этого — несложный, но важный шаг, который поможет сберечь свежесть продуктов и деньги в кошельке.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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