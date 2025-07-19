Холод, который выходит боком: ошибки с кондиционером, о которых молчат инструкции

Ошибки в использовании кондиционера, которые увеличивают расходы на ремонт

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В жару хочется одним движением превратить квартиру в холодильник. Но попытки "охладиться по-быстрому" часто заканчиваются перегрузкой системы и дорогим ремонтом.

Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кондиционер

1. Температура слишком низкая

"Кондиционер охлаждает с постоянной скоростью, независимо от того, насколько низко вы поставили термостат", — напоминает генеральный директор Payless Power Брэндон Янг.

Понижая температуру до минимума, вы не ускоряете процесс, а просто перегружаете технику и увеличиваете счета. Лучше установить термостат чуть выше привычного уровня и включить потолочные вентиляторы для циркуляции воздуха.

2. Грязный фильтр

Финансовый директор Pro-Tech Heating & Cooling Лиза Первис советует проверять фильтры не реже раза в месяц и менять их минимум раз в квартал. Засоренный фильтр снижает эффективность, повышает нагрузку на систему и может привести к ее поломке. В жару стоит проверять фильтры каждые две недели.

3. Закрытые двери и вентиляция

Закрывать двери и блокировать вентиляционные отверстия — плохая идея.

"Это нарушает баланс системы, увеличивает давление в воздуховодах и снижает эффективность", — объясняет Первис.

Лучше оставлять двери и вентиляционные решетки открытыми, управляя температурой через термостат.

4. Неправильная герметизация воздуховодов

Пытаться заклеить воздуховоды скотчем — значит ухудшить вентиляцию и получить утечки. Первис советует доверить герметизацию профессионалам, чтобы избежать дополнительных потерь энергии.

5. Игнорирование первых признаков неисправности

Посторонние звуки, скачки температуры или рост счетов — это повод обратиться к специалисту.

"Мелкие поломки проще и дешевле устранить сразу, чем потом устранять последствия", — напоминает Первис.

Планируйте сезонное обслуживание до наступления жары — это поможет избежать лишних расходов.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



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