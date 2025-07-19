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Ковер — пылевой бункер или уютный дом? Зависит от одной ошибки

Рекомендации по уходу за коврами: как выбрать метод чистки и избежать повреждений
1:49
Недвижимость

Чистка ковра — тот случай, когда легче залипнуть в ролик с чисткой, чем заняться ею самому. Но если не уделять этому внимания, можно не только испортить вид покрытия, но и навредить здоровью.

Гостиная
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Гостиная

Почему важно чистить ковер

Во-первых, грязь разрушает волокна, как наждачная бумага. Во-вторых, ковер накапливает пыль, бактерии, шерсть, пыльцу и даже грибок. В условиях влажности это идеальная среда для микробов и пылевых клещей — нередкая причина аллергии и астмы.

С чего начать чистку

  1. Узнайте состав
    Материал влияет на способ ухода. Шерсть чистят руками мягким шампунем, синтетику — даже моющим пылесосом. Натуральные волокна легко повредить водой и хлором.
  2. Избавьтесь от пыли и шерсти
    Сначала — пылесос, потом сбор волос, если нужно.
  3. Уберите пятна
    Локально обработайте их, не заливая ковер водой.
  4. Мойте с умом
    Короткий ворс можно аккуратно чистить влажным способом. Шегги и длинный ворс — только химчистка.
  5. Сушите правильно
    Иначе рискуете получить плесень и неприятный запах. Натуральные волокна портятся уже через 12 часов влажности.

Химчистка или самостоятельная чистка

Промышленная чистка — это целый процесс: профессиональная выбивка пыли, мытье, центрифуга и сушка. Дома так не получится. Но для ковролина или небольших ковров подойдет сухая чистка специальными опилками — способ поддержки, но не борьбы со сложными пятнами.

И помните, если вызываете мастера домой — проверьте его квалификацию и качество химии, иначе рискуете повредить ковер.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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