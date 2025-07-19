Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие вещи опасно хранить в раскалённом авто — риск взрыва и отравления
Как остановить мучнистую росу на кабачках
Эксперт: россияне могут повышать зарплату на 10–20% ежегодно за счёт обучения
Еда с выраженным запахом в салоне самолёта? Можно ли брать с собой
Кошки могут помнить своих хозяев всю жизнь — новые данные о памяти животных
Овощи, которые не стоит готовить вместе: секреты идеального вкуса и текстуры
Как вернуть волосы в идеальное состояние после окрашивания: ваш план восстановления
Певец Шура рассказал, что подарил свой лимузин Лолите Милявской
Брижит Макрон публично унижает супруга из-за травли в соцсетях

План ремонта, который спасёт от разводов, ссор и лишних трат

Самостоятельный ремонт квартиры: пошаговый план и важные рекомендации
2:11
Недвижимость

Полностью доверить ремонт профессионалу — всегда вариант. Но можно и не переплачивать за дизайн-проект, комплектацию и авторский надзор, если подойти к делу с умом.

ремонт
Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ремонт

Вот с чего начать, если вы решили взять организацию ремонта в свои руки.

  • Программа для планировки — ваш первый инструмент
    Планировку, расстановку мебели, электрики и даже 3D-визуализацию можно сделать самостоятельно. Попробуйте несколько программ и выберите ту, что вам понятна и удобна.
  • Бесплатный проект в магазине
    В некоторых мебельных салонах дизайнеры помогут составить проект кухни, ванной или прихожей бесплатно. Это отличный способ сделать первый шаг и сэкономить на проектировании.
  • Что делать с перепланировкой
    Планировка квартиры не всегда удачна. Иногда нужно расширить ванную или объединить кухню с гостиной. Главное — понимать, какие изменения можно узаконить, и как правильно согласовать проект.

Как спланировать ключевые зоны

  1. Кухня — зависит от привычек. Кто-то не представляет жизнь без кухонных гаджетов, а кому-то хватает чайника. Важно разместить всё рационально.
  2. Ванная — найти место для стиральной машины, обновить отделку и выбрать надёжную сантехнику.
  3. Прихожая — предусмотреть зоны для хранения, поверхности для мелочей и пространство для сумок.
  • Освещение и розетки — детали, которые решают всё
    Идеальное освещение — это сочетание общего, рабочего и декоративного света. А про розетки не стоит забывать вовсе: они нужны в самых неожиданных местах — для модема, робота-пылесоса, техники на кухне.
  • Выбор отделки и цветов
    Пол, стены, потолок — выбор огромный. Что практично, что стильно, что лучше сочетается между собой — все эти нюансы стоит продумать заранее.
  • Межкомнатные двери и их особенности
    Важно не только, как они выглядят, но и как влияют на шумоизоляцию.
  • Подрядчики и контроль
    Половина успеха — правильный выбор рабочей бригады и чёткий контроль за их работой.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Брижит Макрон публично унижает супруга из-за травли в соцсетях
Норовирус сорвал отпуск: круизное путешествие для пассажиров обернулось отменой из-за вспышки инфекции
Физическая активность укрепляет мозг, микробиоту и снижает аппетит
Абрикосы помогают улучшить пищеварение и снять отечность: мнение диетологов
Растёт интерес к натуральной пище? Что заставляет людей всё чаще отдавать предпочтение продуктам с минимальной обработкой
Виталий Бородин предложил дополнительный налог для высокооплачиваемых российских звёзд
Правила установки телевизора на стену для комфортного просмотра
Российские масла могут быть хуже импортных из-за использования более дешевых компонентов
Мария Погребняк признала свою ошибку в воспитании сыновей
Шея и декольте выдают возраст: как начать за ними ухаживать после 30 и сохранить молодость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.