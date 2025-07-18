Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие вещи опасно хранить в раскалённом авто — риск взрыва и отравления
Как остановить мучнистую росу на кабачках
Эксперт: россияне могут повышать зарплату на 10–20% ежегодно за счёт обучения
Еда с выраженным запахом в салоне самолёта? Можно ли брать с собой
Кошки могут помнить своих хозяев всю жизнь — новые данные о памяти животных
Овощи, которые не стоит готовить вместе: секреты идеального вкуса и текстуры
Как вернуть волосы в идеальное состояние после окрашивания: ваш план восстановления
Певец Шура рассказал, что подарил свой лимузин Лолите Милявской
Брижит Макрон публично унижает супруга из-за травли в соцсетях

Установка телевизора, которая спасает вечер или превращает его в пытку

Правила установки телевизора на стену для комфортного просмотра
1:45
Недвижимость

Телевизор — не просто элемент интерьера. Его расположение напрямую влияет на ваше самочувствие. Если повесить его слишком высоко или низко, уже через несколько минут просмотра можно столкнуться с болью в шее, усталостью глаз и даже головной болью.

Кошка смотрит телевизор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка смотрит телевизор

Правильно выбранная высота крепления сделает просмотр комфортным и поможет избежать зрительного и мышечного напряжения.

Почему это так важно

Телевизор должен находиться на уровне глаз — это снижает нагрузку на зрение и шейный отдел позвоночника. Если пренебречь этим правилом, смотреть любимые фильмы и передачи станет не только неудобно, но и вредно.

Как рассчитать оптимальную высоту

Общая рекомендация — центр экрана должен располагаться на высоте от 95 до 120 см от пола. Но стоит учитывать несколько факторов:

  • размер экрана,
  • расстояние до дивана или кресла,
  • высоту мебели и ваш рост в сидячем положении.

Простой способ определить нужную высоту — сесть на своё любимое место и измерить расстояние от пола до уровня глаз. Именно на этом уровне должен быть центр экрана.

Чем больше диагональ телевизора, тем выше может быть его установка, но только в пределах комфорта.

Где повесить телевизор в разных комнатах

  • В гостиной — напротив дивана, строго на уровне глаз.
  • В спальне — можно чуть выше, если вы смотрите лёжа.
  • На кухне — учитывайте, будете ли вы смотреть телевизор за столом или во время готовки.

Главное — не полагаться на "на глазок". Правильно рассчитанная высота сделает просмотр не только удобным, но и безопасным для здоровья.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Брижит Макрон публично унижает супруга из-за травли в соцсетях
Норовирус сорвал отпуск: круизное путешествие для пассажиров обернулось отменой из-за вспышки инфекции
Физическая активность укрепляет мозг, микробиоту и снижает аппетит
Абрикосы помогают улучшить пищеварение и снять отечность: мнение диетологов
Растёт интерес к натуральной пище? Что заставляет людей всё чаще отдавать предпочтение продуктам с минимальной обработкой
Виталий Бородин предложил дополнительный налог для высокооплачиваемых российских звёзд
Правила установки телевизора на стену для комфортного просмотра
Российские масла могут быть хуже импортных из-за использования более дешевых компонентов
Мария Погребняк признала свою ошибку в воспитании сыновей
Шея и декольте выдают возраст: как начать за ними ухаживать после 30 и сохранить молодость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.