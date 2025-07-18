Под матрасом всё не так просто: хранение, которое может удивить

Если вам кажется, что в доме всегда не хватает места для хранения — вы не одиноки. Кровать-контейнер давно стала спасением для тех, кто хочет поддерживать порядок, не загромождая пространство лишней мебелью. Но и она требует грамотной организации.
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня
Какие бывают кровати-контейнеры
Эта мебель помогает экономить пространство и освобождает дом от лишних шкафов. Существуют два основных варианта:
Кровати с ящиками — встроенные с одной или обеих сторон.
Кровати с подъемным механизмом — когда матрас приподнимается, открывая доступ к пространству под ним. Механизм может быть ручным или электрическим.
Как организовать пространство внутри
Чтобы пользоваться кроватью-контейнером было удобно, важно придерживаться простых правил:
Освободите и почистите Всё, что вы не используете, должно быть убрано. Пропылесосьте и протрите внутреннюю часть контейнера.
Разделите вещи по категориям Постельное бельё, пледы, сезонные одеяла — у каждого свой отсек. Громоздкие вещи лучше хранить в вакуумных пакетах.
Оптимизируйте хранение Используйте органайзеры, текстильные коробки или специальные чехлы. Добавьте бирки с названиями содержимого — это упростит поиск. Не забудьте заранее измерить пространство, чтобы всё идеально подходило по размеру.
Добавьте аромат и защиту Положите внутрь ароматизированные саше или эритрейскую бумагу. Это не только придаст приятный запах, но и поможет отпугнуть насекомых.
Что хранить в кровати-контейнере
Идеально подойдут:
Текстиль (постельное бельё, покрывала)
Сезонная одежда
Пледы и одеяла
А вот продукты, косметику или технику — лучше держать в других местах.
Организованное пространство под кроватью поможет вам не только сохранить порядок, но и избавиться от ощущения захламленности в доме.
Уточнения
Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа.