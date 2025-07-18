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Под матрасом всё не так просто: хранение, которое может удивить

Правила хранения вещей в контейнерной кровати для экономии пространства
2:00
Недвижимость

Если вам кажется, что в доме всегда не хватает места для хранения — вы не одиноки. Кровать-контейнер давно стала спасением для тех, кто хочет поддерживать порядок, не загромождая пространство лишней мебелью. Но и она требует грамотной организации.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Какие бывают кровати-контейнеры

Эта мебель помогает экономить пространство и освобождает дом от лишних шкафов. Существуют два основных варианта:

  • Кровати с ящиками — встроенные с одной или обеих сторон.
  • Кровати с подъемным механизмом — когда матрас приподнимается, открывая доступ к пространству под ним. Механизм может быть ручным или электрическим.

Как организовать пространство внутри

Чтобы пользоваться кроватью-контейнером было удобно, важно придерживаться простых правил:

  • Освободите и почистите
    Всё, что вы не используете, должно быть убрано. Пропылесосьте и протрите внутреннюю часть контейнера.
  • Разделите вещи по категориям
    Постельное бельё, пледы, сезонные одеяла — у каждого свой отсек. Громоздкие вещи лучше хранить в вакуумных пакетах.
  • Оптимизируйте хранение
    Используйте органайзеры, текстильные коробки или специальные чехлы. Добавьте бирки с названиями содержимого — это упростит поиск. Не забудьте заранее измерить пространство, чтобы всё идеально подходило по размеру.
  • Добавьте аромат и защиту
    Положите внутрь ароматизированные саше или эритрейскую бумагу. Это не только придаст приятный запах, но и поможет отпугнуть насекомых.

Что хранить в кровати-контейнере

Идеально подойдут:

  • Текстиль (постельное бельё, покрывала)
  • Сезонная одежда
  • Пледы и одеяла
  • А вот продукты, косметику или технику — лучше держать в других местах.

Организованное пространство под кроватью поможет вам не только сохранить порядок, но и избавиться от ощущения захламленности в доме.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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