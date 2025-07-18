Под матрасом всё не так просто: хранение, которое может удивить

Правила хранения вещей в контейнерной кровати для экономии пространства

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вам кажется, что в доме всегда не хватает места для хранения — вы не одиноки. Кровать-контейнер давно стала спасением для тех, кто хочет поддерживать порядок, не загромождая пространство лишней мебелью. Но и она требует грамотной организации.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

Какие бывают кровати-контейнеры

Эта мебель помогает экономить пространство и освобождает дом от лишних шкафов. Существуют два основных варианта:

Кровати с ящиками — встроенные с одной или обеих сторон.

Кровати с подъемным механизмом — когда матрас приподнимается, открывая доступ к пространству под ним. Механизм может быть ручным или электрическим.

Как организовать пространство внутри

Чтобы пользоваться кроватью-контейнером было удобно, важно придерживаться простых правил:

Освободите и почистите

Всё, что вы не используете, должно быть убрано. Пропылесосьте и протрите внутреннюю часть контейнера.

Всё, что вы не используете, должно быть убрано. Пропылесосьте и протрите внутреннюю часть контейнера. Разделите вещи по категориям

Постельное бельё, пледы, сезонные одеяла — у каждого свой отсек. Громоздкие вещи лучше хранить в вакуумных пакетах.

Постельное бельё, пледы, сезонные одеяла — у каждого свой отсек. Громоздкие вещи лучше хранить в вакуумных пакетах. Оптимизируйте хранение

Используйте органайзеры, текстильные коробки или специальные чехлы. Добавьте бирки с названиями содержимого — это упростит поиск. Не забудьте заранее измерить пространство, чтобы всё идеально подходило по размеру.

Используйте органайзеры, текстильные коробки или специальные чехлы. Добавьте бирки с названиями содержимого — это упростит поиск. Не забудьте заранее измерить пространство, чтобы всё идеально подходило по размеру. Добавьте аромат и защиту

Положите внутрь ароматизированные саше или эритрейскую бумагу. Это не только придаст приятный запах, но и поможет отпугнуть насекомых.

Что хранить в кровати-контейнере

Идеально подойдут:

Текстиль (постельное бельё, покрывала)

Сезонная одежда

Пледы и одеяла

А вот продукты, косметику или технику — лучше держать в других местах.

Организованное пространство под кроватью поможет вам не только сохранить порядок, но и избавиться от ощущения захламленности в доме.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа.



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