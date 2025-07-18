Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Погребняк признала свою ошибку в воспитании сыновей
Шея и декольте выдают возраст: как начать за ними ухаживать после 30 и сохранить молодость
Банк ВТБ выявил схемы обмана с мнимым списанием долгов и ложными юрфирмами
Эндокринолог Хайкина: соусы и домашний майонез в шаурме повышает риск отравления в жару
Как правильно размножить клубнику усами
Учёные впервые засняли стеклянных кальмаров и гигантских кальмаров в Южном океане
Один летний жест для сладких и устойчивых фруктов
Джейсон Мендоза из В лучшем мире возглавил антирейтинг самых бесполезных сериальных героев
Возлюбленная Тимати честно рассказала о тяжёлой утрате: смерть бабушки от рака

Забитый фильтр, который крадёт деньги и воздух прямо у вас из-под носа

Воздушный фильтр в кондиционере: влияние на качество воздуха и экономию электроэнергии
2:00
Недвижимость

Есть вещи, о которых мы вспоминаем только тогда, когда становится слишком поздно. Воздушные фильтры в системе кондиционирования — одна из них. И хотя кажется, что это мелкая деталь, от неё зависит не только работа устройства, но и качество воздуха в доме.

Кондиционер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кондиционер

Чтобы система охлаждения работала исправно, а воздух в помещении оставался чистым, замену фильтров нужно включить в список регулярных дел.

Зачем менять воздушные фильтры

Фильтры в кондиционере задерживают пыль, шерсть домашних животных, пыльцу и даже споры плесени. Со временем они забиваются грязью, перестают справляться со своей задачей, и все эти частицы снова попадают в воздух вашего дома.

Кроме того, засорённый фильтр увеличивает нагрузку на систему, что ведёт к росту энергозатрат и снижению срока службы оборудования. Чистый фильтр, напротив, помогает кондиционеру работать экономно и надёжно.

Как часто менять фильтры

Базовое правило — раз в 90 дней. Но это минимальный срок. Лучше менять фильтр каждый месяц, особенно в периоды активного использования системы — в сильную жару или мороз.

На частоту замены влияют:

  • наличие домашних животных;
  • количество людей в доме (чем больше жильцов, тем быстрее загрязнение);
  • особенности вашей системы кондиционирования (например, наличие встроенных воздухоочистителей).

Как правильно заменить фильтр

  • Отключите кондиционер — это важно для безопасности.
  • Найдите фильтр — он может быть за вентиляционной решёткой или внутри блока.
  • Снимите крышку и аккуратно достаньте старый фильтр.
  • Поставьте новый, следуя указаниям на упаковке (важно соблюсти направление воздушного потока).
  • Закрепите крышку и включите систему.

Эта простая процедура продлит жизнь вашему кондиционеру и поможет дышать чистым воздухом.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Один летний жест для сладких и устойчивых фруктов
Джейсон Мендоза из В лучшем мире возглавил антирейтинг самых бесполезных сериальных героев
Возлюбленная Тимати честно рассказала о тяжёлой утрате: смерть бабушки от рака
Нужно ли сливать первую воду при варке мяса
Неровности и "ступеньки" на дорогах могут привести к повреждению колес автомобилей
Правила хранения вещей в контейнерной кровати для экономии пространства
Аура здесь ни при чём! Мозг человека высвобождает энергию в виде света
Трамп подписал закон о криптовалютах и анонсировал торговые сделки
Массаж лица на самом деле работает — но только если вы не делаете этих ошибок
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.