Забитый фильтр, который крадёт деньги и воздух прямо у вас из-под носа

Есть вещи, о которых мы вспоминаем только тогда, когда становится слишком поздно. Воздушные фильтры в системе кондиционирования — одна из них. И хотя кажется, что это мелкая деталь, от неё зависит не только работа устройства, но и качество воздуха в доме.
Чтобы система охлаждения работала исправно, а воздух в помещении оставался чистым, замену фильтров нужно включить в список регулярных дел.
Фильтры в кондиционере задерживают пыль, шерсть домашних животных, пыльцу и даже споры плесени. Со временем они забиваются грязью, перестают справляться со своей задачей, и все эти частицы снова попадают в воздух вашего дома.
Кроме того, засорённый фильтр увеличивает нагрузку на систему, что ведёт к росту энергозатрат и снижению срока службы оборудования. Чистый фильтр, напротив, помогает кондиционеру работать экономно и надёжно.
Базовое правило — раз в 90 дней. Но это минимальный срок. Лучше менять фильтр каждый месяц, особенно в периоды активного использования системы — в сильную жару или мороз.
На частоту замены влияют:
Эта простая процедура продлит жизнь вашему кондиционеру и поможет дышать чистым воздухом.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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