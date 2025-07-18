Забитый фильтр, который крадёт деньги и воздух прямо у вас из-под носа

Воздушный фильтр в кондиционере: влияние на качество воздуха и экономию электроэнергии

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Есть вещи, о которых мы вспоминаем только тогда, когда становится слишком поздно. Воздушные фильтры в системе кондиционирования — одна из них. И хотя кажется, что это мелкая деталь, от неё зависит не только работа устройства, но и качество воздуха в доме.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кондиционер

Чтобы система охлаждения работала исправно, а воздух в помещении оставался чистым, замену фильтров нужно включить в список регулярных дел.

Зачем менять воздушные фильтры

Фильтры в кондиционере задерживают пыль, шерсть домашних животных, пыльцу и даже споры плесени. Со временем они забиваются грязью, перестают справляться со своей задачей, и все эти частицы снова попадают в воздух вашего дома.

Кроме того, засорённый фильтр увеличивает нагрузку на систему, что ведёт к росту энергозатрат и снижению срока службы оборудования. Чистый фильтр, напротив, помогает кондиционеру работать экономно и надёжно.

Как часто менять фильтры

Базовое правило — раз в 90 дней. Но это минимальный срок. Лучше менять фильтр каждый месяц, особенно в периоды активного использования системы — в сильную жару или мороз.

На частоту замены влияют:

наличие домашних животных;

количество людей в доме (чем больше жильцов, тем быстрее загрязнение);

особенности вашей системы кондиционирования (например, наличие встроенных воздухоочистителей).

Как правильно заменить фильтр

Отключите кондиционер — это важно для безопасности.

Найдите фильтр — он может быть за вентиляционной решёткой или внутри блока.

Снимите крышку и аккуратно достаньте старый фильтр.

Поставьте новый, следуя указаниям на упаковке (важно соблюсти направление воздушного потока).

Закрепите крышку и включите систему.

Эта простая процедура продлит жизнь вашему кондиционеру и поможет дышать чистым воздухом.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



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