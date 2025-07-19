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Пустующая земля рядом? Почему вы имеете право её оформить

Как увеличить площадь земельного участка законным способом — разъясняет Росреестр
2:47
Недвижимость

Многие мечтают о большем огороде, месте под баню или парник. Но можно ли просто так увеличить свою территорию? Оказывается — да, и всё по закону.

вид на сельскую местность в Маремме из городка Мальяно
Фото: commons.wikimedia.org by Alessio Damato, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
вид на сельскую местность в Маремме из городка Мальяно

Кто имеет право на прирезку земли

Увеличить участок может только тот, кто уже является его законным владельцем. Подтвердить право собственности нужно не только выпиской из ЕГРН, но и одним из следующих документов:

  • Договор купли-продажи или дарения.
  • Судебное решение.
  • Свидетельство о наследстве.

Если же ваш участок не зарегистрирован, ни один из легальных способов расширения не подойдёт.

Какую землю можно присоединить

Закон позволяет увеличить участки следующих категорий:

  • Под ИЖС.
  • Садоводство.
  • Огородничество.
  • Личное подсобное хозяйство.

Важно: присоединяемая территория должна иметь такое же назначение и принадлежать государству или муниципалитету.

5 законных способов увеличить участок

  • Прирезка (перераспределение) — добавление соседнего госучастка.
  • Выкуп соседнего частного участка — по договорённости с владельцем.
  • Уточнение границ — через межевание можно "найти" лишние сотки.
  • Регистрация брошенного участка — если земля ничья, можно оформить на себя.
  • Приобретательная давность — если вы пользовались участком 15 лет без споров и жалоб, можно его узаконить.

Прирезка земли: как это работает

Чаще всего используют перераспределение. Администрация передаёт вам кусок смежного участка, если он:

  • Не выставлен на торги.
  • Не застроен.
  • Имеет уточнённые границы.

Сначала нужно согласовать всё с администрацией, потом вызвать кадастрового инженера. После регистрации изменений в Росреестре — вы полноценный владелец.

Обратите внимание: нельзя выходить за минимально и максимально допустимую площадь участка, указанную в градостроительных правилах.

Сколько это стоит

  • Земля федеральная — 15% от её кадастровой стоимости.
  • Муниципальная — ставка устанавливается регионом (в Москве, например, 50%).
  • Найти стоимость можно на Публичной кадастровой карте по номеру участка.

А что с заброшенными участками

Если участок официально признан бесхозным, его могут выставить на торги. Но если этого не произошло, можно инициировать прирезку или оформить по приобретательной давности — главное, чтобы никто не претендовал на эту землю.

Что точно не стоит делать

Самозахват — худшее решение. Он чреват штрафами до 200 тысяч рублей. Кроме того, такой участок не получится ни продать, ни подарить.

Уточнения

Насле́дование - переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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