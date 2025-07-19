Пустующая земля рядом? Почему вы имеете право её оформить

Многие мечтают о большем огороде, месте под баню или парник. Но можно ли просто так увеличить свою территорию? Оказывается — да, и всё по закону.
Увеличить участок может только тот, кто уже является его законным владельцем. Подтвердить право собственности нужно не только выпиской из ЕГРН, но и одним из следующих документов:
Если же ваш участок не зарегистрирован, ни один из легальных способов расширения не подойдёт.
Закон позволяет увеличить участки следующих категорий:
Важно: присоединяемая территория должна иметь такое же назначение и принадлежать государству или муниципалитету.
Чаще всего используют перераспределение. Администрация передаёт вам кусок смежного участка, если он:
Сначала нужно согласовать всё с администрацией, потом вызвать кадастрового инженера. После регистрации изменений в Росреестре — вы полноценный владелец.
Обратите внимание: нельзя выходить за минимально и максимально допустимую площадь участка, указанную в градостроительных правилах.
Если участок официально признан бесхозным, его могут выставить на торги. Но если этого не произошло, можно инициировать прирезку или оформить по приобретательной давности — главное, чтобы никто не претендовал на эту землю.
Самозахват — худшее решение. Он чреват штрафами до 200 тысяч рублей. Кроме того, такой участок не получится ни продать, ни подарить.
Насле́дование - переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам).
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