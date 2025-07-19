Приватизация, рента, маткапитал — когда квартира может стать чужой

Покупка квартиры может обернуться юридическим кошмаром. Вот на что стоит обратить внимание, чтобы не лишиться нового жилья после сделки.
Если в квартире во время приватизации был прописан человек, отказавшийся от участия, его невозможно выписать даже через суд. Особенно это касается тех, кто в тот момент служил в армии или находился в местах лишения свободы. Обязательно запросите архивную выписку из домовой книги и проверьте, кто был зарегистрирован на тот момент.
Если владелец покупал жильё, будучи в браке, но нет ни согласия второго супруга, ни брачного договора, ни решения о разделе имущества — сделку могут признать недействительной. Не пренебрегайте этим пунктом.
Два риска:
Если жильё куплено с использованием маткапитала, детям должны быть выделены доли. Иначе суд легко отменит сделку. Проверьте справку из СФР и уточните, есть ли дети.
Если у продавца есть психические заболевания, это повод задуматься. Сделку могут оспорить попечители. Попросите справки из ПНД и НД, особенно если есть малейшие сомнения.
Если недвижимость получена по договору ренты, но продавец не исполнял свои обязательства, рентополучатель легко оспорит сделку.
Резюме: купить проблемную квартиру легко, а вот вернуть деньги — почти невозможно. Проверяйте документы, выясняйте детали и консультируйтесь с юристом.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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