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Приватизация, рента, маткапитал — когда квартира может стать чужой

Когда можно потерять жильё после покупки: правовые риски для покупателей недвижимости
1:56
Недвижимость

Покупка квартиры может обернуться юридическим кошмаром. Вот на что стоит обратить внимание, чтобы не лишиться нового жилья после сделки.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Приватизация: кто был прописан

Если в квартире во время приватизации был прописан человек, отказавшийся от участия, его невозможно выписать даже через суд. Особенно это касается тех, кто в тот момент служил в армии или находился в местах лишения свободы. Обязательно запросите архивную выписку из домовой книги и проверьте, кто был зарегистрирован на тот момент.

Брак и согласие супруга

Если владелец покупал жильё, будучи в браке, но нет ни согласия второго супруга, ни брачного договора, ни решения о разделе имущества — сделку могут признать недействительной. Не пренебрегайте этим пунктом.

Долги собственника

Два риска:

  • Его могут признать банкротом, и тогда даже спустя три года сделку оспорят кредиторы.
  • На этапе регистрации перехода права пристав наложит арест, и Росреестр не зарегистрирует вас как нового собственника.

Материнский капитал

Если жильё куплено с использованием маткапитала, детям должны быть выделены доли. Иначе суд легко отменит сделку. Проверьте справку из СФР и уточните, есть ли дети.

Справки из диспансеров

Если у продавца есть психические заболевания, это повод задуматься. Сделку могут оспорить попечители. Попросите справки из ПНД и НД, особенно если есть малейшие сомнения.

Договор ренты

Если недвижимость получена по договору ренты, но продавец не исполнял свои обязательства, рентополучатель легко оспорит сделку.

Резюме: купить проблемную квартиру легко, а вот вернуть деньги — почти невозможно. Проверяйте документы, выясняйте детали и консультируйтесь с юристом.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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