Без завещания и шансов: как выбывают из очереди на жильё

Смерть близкого человека — это не только трагедия, но и юридическая задача, особенно если завещание отсутствует. Ошибка в этом вопросе может стоить дорого — не только в деньгах, но и в нервах. Рассказываем, как всё устроено на практике и что важно знать заранее.
Если завещание не составлено, наследство распределяется по закону между наследниками одной очереди в равных долях. Всего таких очередей восемь. В первую входят супруг, дети (в том числе усыновлённые и рождённые вне брака) и родители. Внуки могут быть в первой очереди только по "праву представления", если их родители — прямые наследники — уже умерли.
Дальше идут:
Если никто из первой очереди не вступил в наследство, право переходит ко второй — и так далее.
Наследство принимается в течение 6 месяцев со дня смерти. А не по прошествии полугода, как думают многие.
Если срок пропущен, восстановить его можно через суд, но только при наличии уважительных причин — болезнь, незнание о смерти родственника и т. д. Бывает и так, что человек узнаёт о наследстве спустя 10-15 лет — и подаёт иск только после угрозы выселения.
Даже если вы не обратились к нотариусу, наследство может считаться принятым, если:
В этом случае можно обратиться в суд или к нотариусу с подтверждающими документами.
Принять квартиру, а долги проигнорировать не получится. Закон не позволяет принять наследство частично — всё или ничего.
Чтобы избежать долгов, нужно:
Суд может исключить человека из числа наследников, если он:
Такое решение принимается только через суд и требует доказательств.
Завещание (лат. testamentum) — документ, составленный гражданином, в котором он даёт распоряжения о своём имуществе на случай смерти.
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