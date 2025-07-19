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Без завещания и шансов: как выбывают из очереди на жильё

Кто имеет право на наследство без завещания — порядок очередей по ГК РФ
3:11
Недвижимость

Смерть близкого человека — это не только трагедия, но и юридическая задача, особенно если завещание отсутствует. Ошибка в этом вопросе может стоить дорого — не только в деньгах, но и в нервах. Рассказываем, как всё устроено на практике и что важно знать заранее.

Счастливые бабушка и дедушка с внуками
Фото: Wikipedia by sylviebliss, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Счастливые бабушка и дедушка с внуками

Кто получает квартиру, если завещания нет

Если завещание не составлено, наследство распределяется по закону между наследниками одной очереди в равных долях. Всего таких очередей восемь. В первую входят супруг, дети (в том числе усыновлённые и рождённые вне брака) и родители. Внуки могут быть в первой очереди только по "праву представления", если их родители — прямые наследники — уже умерли.

Дальше идут:

  • 2-я очередь: братья, сёстры, бабушки, дедушки.
  • 3-я: дяди, тёти, двоюродные братья и сёстры.
  • Так далее вплоть до иждивенцев 8-й очереди.

Если никто из первой очереди не вступил в наследство, право переходит ко второй — и так далее.

Сроки: главное — не опоздать

Наследство принимается в течение 6 месяцев со дня смерти. А не по прошествии полугода, как думают многие.

Если срок пропущен, восстановить его можно через суд, но только при наличии уважительных причин — болезнь, незнание о смерти родственника и т. д. Бывает и так, что человек узнаёт о наследстве спустя 10-15 лет — и подаёт иск только после угрозы выселения.

Как принять наследство фактически

Даже если вы не обратились к нотариусу, наследство может считаться принятым, если:

  • Вы живёте в квартире умершего.
  • Оплачиваете коммуналку или ипотеку.
  • Тратите деньги на содержание имущества.
  • Получили деньги, причитавшиеся наследодателю.

В этом случае можно обратиться в суд или к нотариусу с подтверждающими документами.

А если в наследство достались долги

Принять квартиру, а долги проигнорировать не получится. Закон не позволяет принять наследство частично — всё или ничего.

Чтобы избежать долгов, нужно:

  • Проверить информацию у поставщиков услуг и в управляющей компании;
  • Запросить сведения в банках (через нотариуса);
  • Помнить, что частные долги по расписке — самые сложные для выявления.

Кто считается недостойным наследником

Суд может исключить человека из числа наследников, если он:

  • Подделывал документы.
  • Вводил других в заблуждение.
  • Уклонялся от помощи наследодателю (например, не платил алименты).
  • Лишён родительских прав.

Такое решение принимается только через суд и требует доказательств.

Как всё оформить

  • Обратиться к нотариусу.
  • Подготовить документы (паспорт, свидетельство о смерти, доказательства родства).
  • Оплатить госпошлину (0,3% или 0,6% от стоимости имущества — в зависимости от очереди наследования).
  • Получить свидетельство о праве на наследство.

Уточнения

Завещание (лат. testamentum) — документ, составленный гражданином, в котором он даёт распоряжения о своём имуществе на случай смерти.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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