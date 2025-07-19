Квартира дешевле не всегда хуже — раскрываем главный секрет эконом-жилья

Чем отличаются новостройки эконом, комфорт, бизнес и элит-класса — пояснение застройщиков

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Планируете покупку квартиры в новостройке? Обратите внимание не только на район, этаж и планировку. Один из ключевых критериев — класс жилья. Именно от него зависят комфорт, инфраструктура и, конечно, цена.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Москва-река

Важно понимать: классы — не юридическая норма, а маркетинговый инструмент. Один и тот же дом может быть "экономом" или "комфортом" — всё зависит от фантазии застройщика.

Четыре класса новостроек: что входит в каждый

Эконом. Самый доступный вариант. Панельные многоэтажки в спальных районах, квартиры от 28 м², скромная отделка, типовые планировки, небольшие кухни и низкие потолки. Двор — с детской площадкой, газоном и хаотичной парковкой.

Комфорт. Улучшенный эконом: дома строятся ближе к центру, встречаются кирпично-монолитные варианты. Просторнее планировки, выше потолки, приличная отделка. Дворы — с охраной, закрытые, есть детские и спортивные зоны.

Бизнес. Дома строят в престижных районах: у парков, водоёмов. Часто — монолит-кирпич, просторные квартиры от 40 м², дизайнерские холлы, премиальная отделка. Внутри ЖК — фитнес-залы, рестораны, магазины. Парковка — подземная, охраняемая.

Элит. Самый высокий сегмент: дома — как произведения искусства. Постройки — в центре или в исторических зонах с панорамами. Квартиры от 60 м², потолки от 3 м, паркинг с лифтом, в интерьере — натуральный камень и террасы на крыше.

Границы условны, но разница ощутима

Некоторые застройщики создают промежуточные классы: "бизнес-лайт", "высокий комфорт" и т. д. Компания КВС, например, работает в "бизнес" и "комфорт"-сегментах, где учитывается не только отделка, но и престиж локации.

"Жильё бизнес-класса — это прежде всего локация. А комфорт — это разумное сочетание цены и качества", — отмечают в КВС.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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