Квартира дешевле не всегда хуже — раскрываем главный секрет эконом-жилья

Планируете покупку квартиры в новостройке? Обратите внимание не только на район, этаж и планировку. Один из ключевых критериев — класс жилья. Именно от него зависят комфорт, инфраструктура и, конечно, цена.
Важно понимать: классы — не юридическая норма, а маркетинговый инструмент. Один и тот же дом может быть "экономом" или "комфортом" — всё зависит от фантазии застройщика.
Некоторые застройщики создают промежуточные классы: "бизнес-лайт", "высокий комфорт" и т. д. Компания КВС, например, работает в "бизнес" и "комфорт"-сегментах, где учитывается не только отделка, но и престиж локации.
"Жильё бизнес-класса — это прежде всего локация. А комфорт — это разумное сочетание цены и качества", — отмечают в КВС.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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