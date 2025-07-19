Выбираете апартаменты? Вот что важно знать, прежде чем подписывать договор

Владельцы апартаментов в РФ платят за коммунальные услуги на 25% больше квартирных

2:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сегодня апартаменты активно завоевывают рынок недвижимости. Их выбирают за современный вид, свободу планировки и более доступную цену по сравнению с квартирами — разница может достигать 25%. Однако за внешней привлекательностью скрываются важные нюансы.

Фото: unsplash.com by Грантовые лимоны, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ аппартаменты

Что такое апартаменты с точки зрения закона

На бумаге апартаменты не считаются жильем. В законодательстве они проходят как коммерческая недвижимость. Минстрой не раз обещал ввести чёткое определение, но приравнивать апартаменты к жилью не планируется.

Минусы, о которых не все знают

Прописка невозможна. Можно оформить собственность, но не регистрацию. Исключение — временная регистрация в гостиничных апартаментах сроком до 5 лет.

Ипотека без льгот. Апартаменты не попадают под господдержку или программы с маткапиталом. Ипотеку дадут, но на общих условиях.

Инфраструктура — на ваше усмотрение. Застройщик не обязан строить садики, школы или поликлиники поблизости.

Соседство не для слабонервных. Шум от офисов и мастерских — частая история. Требований соблюдать тишину тут нет.

СанПиН не в силе. Нормы инсоляции, звукоизоляции и освещенности не обязательны. Некоторые застройщики этим пользуются, экономя на качестве.

Налог кусается. Налог — до 2% от кадастровой стоимости. Для сравнения: обычная квартира облагается ставкой в 0,1-0,3%.

Коммунальные платежи выше. Тарифы — как у юрлиц. В среднем на 25% дороже, чем в квартире.

Опасное прошлое здания. Лофт-апартаменты в бывших заводах могут хранить следы токсичных производств.

А теперь — о плюсах

Свобода планировки. Можно установить санузел где угодно и не ограничивать себя стандартами. Главное — не трогать несущие стены и согласовать проект с УК.

Инфраструктура "под одной крышей". Во многих комплексах доступны кафе, кино, фитнес, прачечные и гостиничный сервис — прямо в доме.

Жизнь и работа — в одном месте. Если офис рядом (а лучше — ваш собственный), можно забыть о пробках. Центр города, развитая среда — всё под рукой.

Иногда налога вообще нет. Если апартаменты используются как производственное помещение, можно освободиться от имущественного налога (пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ).

Итог

Апартаменты — это не "плохое жильё", а особый формат с плюсами и минусами. Подходят ли они вам — зависит от приоритетов: удобство и стиль или юридическая и социальная стабильность?

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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