Не сажай батарейку: 5 ошибок, которые убивают аккумулятор вашего смартфона раньше времени

Казалось бы, зарядка телефона — это простая процедура, но даже небольшие повседневные привычки могут негативно повлиять на аккумулятор, если вы о них не знаете. Эксперты предупреждают, что даже незначительные изменения в вашем подходе к зарядке могут значительно повлиять на долговечность устройства.
Избегая распространённых ошибок, вы сможете продлить срок службы аккумулятора и обеспечить безопасное использование вашего смартфона.
Одна из самых серьёзных проблем — использование неоригинальных или некачественных зарядных устройств. Такие аксессуары могут вызвать скачки напряжения и повредить аккумулятор или даже само устройство.
Если вы оставляете телефон заряжаться на всю ночь, это может привести к перегреву, даже если у телефона есть системы защиты. Это ускоряет износ аккумулятора, напоминает correiobraziliense.com.br.
Для продления срока службы аккумулятора выбирайте оригинальные или сертифицированные зарядные устройства. Отключайте телефон от сети, когда заряд достигнет 100%, чтобы избежать перегрева. Избегайте использования телефона во время зарядки и старайтесь не допускать его полной разрядки.
Важно помнить, что для безопасной и эффективной зарядки нужна вентиляция и защита от перегрева.
Соблюдение этих простых правил поможет увеличить срок службы аккумулятора и сохранить высокую производительность вашего смартфона.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.
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