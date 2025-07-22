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Не сажай батарейку: 5 ошибок, которые убивают аккумулятор вашего смартфона раньше времени

5 частых ошибок, которые сокращают срок службы аккумулятора вашего телефона
2:44
Недвижимость

Казалось бы, зарядка телефона — это простая процедура, но даже небольшие повседневные привычки могут негативно повлиять на аккумулятор, если вы о них не знаете. Эксперты предупреждают, что даже незначительные изменения в вашем подходе к зарядке могут значительно повлиять на долговечность устройства.

Смартфон на зарядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смартфон на зарядке

Избегая распространённых ошибок, вы сможете продлить срок службы аккумулятора и обеспечить безопасное использование вашего смартфона.

  • Использование неоригинальных или некачественных зарядных устройств может привести к повреждению аккумулятора.
  • Долгое время зарядки может вызвать перегрев телефона.
  • Условия окружающей среды и способ использования телефона также влияют на работу аккумулятора.

Основные ошибки при зарядке телефона

Одна из самых серьёзных проблем — использование неоригинальных или некачественных зарядных устройств. Такие аксессуары могут вызвать скачки напряжения и повредить аккумулятор или даже само устройство.

Если вы оставляете телефон заряжаться на всю ночь, это может привести к перегреву, даже если у телефона есть системы защиты. Это ускоряет износ аккумулятора, напоминает correiobraziliense.com.br.

Другие привычки, вредные для аккумулятора телефона

  • Использование телефона во время зарядки увеличивает его температуру и заставляет аккумулятор работать интенсивнее, что сокращает его срок службы.
  • Частые полные разряды аккумулятора могут повредить его элементы, так как литий-ионные аккумуляторы лучше переносят частичные заряды.
  • Воздействие экстремальных температур на телефон может ухудшить производительность и здоровье аккумулятора.

Как продлить срок службы аккумулятора телефона

Для продления срока службы аккумулятора выбирайте оригинальные или сертифицированные зарядные устройства. Отключайте телефон от сети, когда заряд достигнет 100%, чтобы избежать перегрева. Избегайте использования телефона во время зарядки и старайтесь не допускать его полной разрядки.

Важно помнить, что для безопасной и эффективной зарядки нужна вентиляция и защита от перегрева.

Простые правила для продления срока службы аккумулятора

  • Зарядка должна проводиться с использованием оригинальных или сертифицированных аксессуаров.
  • Не допускайте полной разрядки аккумулятора.
  • После завершения зарядки отключайте телефон от сети, чтобы предотвратить перегрев.

Соблюдение этих простых правил поможет увеличить срок службы аккумулятора и сохранить высокую производительность вашего смартфона.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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